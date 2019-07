Megnyílt a találkozások kertje Kapuváron

Közösségi kertet alakítottak ki a Nyitott Kapu-Vár Szociális Központ udvarán. A magaságyás a Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban NMI), a helyi önkormányzat, az Iskolakertekért Alapítvány, a szociális központ, a Széchenyi-egyetem, a Győri Kertbarátok Egyesülete és a Kapuvári Kertbarát Kör összefogásának eredménye. Ennek előzményeként az NMI szervezésében Nagykutasi Viktor két alkalommal tartott előadást, amelyek témája a kiskerti növények gondozása és a növényvédelem voltak.

– Egyfajta érzékenyítés a fogyatékkal élők és az egészségesek között – kezdte a közösségi kert terápiás jellegét ecsetelve Odoricsné Buthi Krisztina, a szociális központ vezetője. Kifejtette: – Elkezdődött az együttműködés az iskolákkal. A kert gondozása a diákok és fogyatékkal élők közös feladata lesz, de szeretnénk bevonni az idősek klubjának tagjait is. A magaságyás amellett, hogy kis területen elfér, többfajta növény termesztésére alkalmas és könnyen gondozható. Szerepet játszhat az elfogadásban és szemléletformáló hatással bír. Biogazdálkodást folytatunk, nem kell permetezni, se műtrágyázni, komposztokat használunk. A magaságyás a Leier Hungária Kft. felajánlásából készült el. A kialakításának menetéről készítünk egy kiadványt, ezzel is népszerűsítve a közösségi kerteket – tudtuk meg az intézmény vezetőjétől.



– Az Iskolakertekért Alapítvány célja, hogy hálózatba szervezze a hazai iskola- és óvodakerteket, ehhez érdekképviseleti tevékenységet is folytatunk – vette át a szót Halbritter András, az alapítvány kuratóriumi tagja. – Nyitni szeretnénk a gyógypedagógiai és szociális intézmények felé. Kihasználatlan, jó lehetőségek vannak a kertészkedésben és annak terápiás jellegében. A konyhakerti növények helyben fogyaszthatók, egyszerre dolgoztatják meg több érzékszervünket – mondta Halbritter András, aki napjaink aktuális problémájára, a kóros természethiányra is kitért. A szabadban eltöltött idő többek között a figyelemhiányos és egyéb tanulási zavarban szenvedő gyermekek teljesítményére is hatással van. Javítja a motoros képességeket és a koncentrációt.

Rámutattak a szakemberek a természetben eltöltött idő hiánya és a viselkedési problémák megjelenése közötti összefüggésre A kint töltött idő olyan, mint egy vitamin, jó hatással van a szervezetre – tudtuk meg az alapítvány tagjától.



A közösségi kert gondozása tehát egy eszköze lehet annak, hogy minél közelebb jussunk az elfogadáshoz és minél nagyobb dózisban a természet vitaminjához.