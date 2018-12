Kötetekben a Rábaköz emlékművei

Hálából épült fel a Dörben található Szent Antal-kápolna.

Többéves kutatómunka előzte meg a Rábaközi emlékművek kiadványsorozat készítését. Az első kötet a Rábca és Hanság pereme menti 14 település, a mostani a 85–86-os főutak és a Rába által határolt falvak, a jövőre tervezett harmadik kötet pedig a Csorna–Beled–Kapuvár által határolt terület emlékműveit mutatja be, utóbbi kettő 25-25 településen. Nagy István pedig sorra végigjárta, kutatja és a fényképezőgépével megörökíti szűkebb pátriánk maradandó alkotásait. Munkáját kiadványok, helytörténészek és a sajtóanyagok segítik. Köztük lapunk is, ahonnan sok információt nyert és természetesen felhasznált a könyveiben is.