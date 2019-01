Korszerűbb rábaközi rendelők - fotók

A megújult orvosi rendelőt mutatta meg lapunknak Varga Zoltán, Jobaháza polgármestere.

A megújult egészségházban komplett ellátásban részesülhetnek a mihályiak.

A höveji önkormányzat a rendelő tatarozására, átalakítására 12,9 millió forintos uniós forrást kapott.

Befejeződött a rábacsécsényi háziorvosi rendelő korszerűsítése. Brüsszel 13,2 millió forinttal támogatta a beruházást. Felújították a tetőt, korszerűsítették a fűtés- a vízrendszert. A pénzből eszközbeszerzésre, akadálymentesítésre és mozgáskorlátozott-parkolóhely kialakítására is futotta.Bogyoszló, Jobaháza és Potyond is sikerrel pályázott. Utóbbi település visszalépett, így több jutott a másik két falura. Bogyoszlón még folyamatban van az épület átépítése, Jobaházán már a végére értek a munkának. Itt az orvosi rendelő, váróterem, és mellékhelyiség belső rendbetétele mellett szintén megvalósult az akadálymentesítés, fűtés-korszerűsítés és eszközbeszerzés. A kapott 7,2 millió forintos uniós támogatás mellé Potyond visszalépésével 2,5 millió forint jutott az önkormányzatnak, amit további 2 millióval egészített ki a falu.Korszerűsítették a szili egészségházat is. A 34,8 millió forintos európai uniós beruházásnak hőszigetelt épület, nyílászárócsere, kondenzációskazán-beépítés és az akadálymentesítés lett az eredménye.Rábaszentmiklós pályázaton 1,7 millió forintot kapott az orvosi rendelő fűtésének korszerűsítésére és nyílászárócseréjére. E pénzből a bejárat akadálymentesítésére is futja.A hövejiek a rendelő tatarozására, átalakítására 12,9 millió forintos uniós forrást kaptak. Ebben a fűtés-korszerűsítés, szigetelés, akadálymentesítés, a szociális helyiségek felújítása, víz-, illetve az elektromos vezetékek cseréje szerepelt.Rábatamásiban bruttó 25 millió forintos költségvetése volt a tetőfelújításnak, homlokzati hőszigetelésnek, a fűtési rendszer és a burkolatok megújításának.Barbacs mintegy 1,2 millió forinthoz jutott a rendelőre. A saját erő hozzáadásával elvégezték az aljzat-, ajtó- és burkolatcserét, megújult a vizesblokk, a mellékhelyiségek és a villamos hálózat.Jelenleg is zajlik a bősárkányi egészségház energetikai átépítése. Ehhez 42 millió forintot kapott a falu.A mihályiak az egészségügyi épület teljes korszerűsítésére közel 20 millió forintot kaptak. Ebben a tető- és nyílászárócsere mellett a külső homlokzati szigetelés, fűtés-korszerűsítés foglaltatik benne. Az egészségházban komplex szolgáltatást vehetnek igénybe a mihályiak, mivel itt kap helyet a háziorvos, a fogorvos, a védőnői szolgálat és a gyógyszertár is.