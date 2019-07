Komfortosítják a balatoni tábor ifjúsági faházait: Akali a nyári hónapokra "Kiskapuvárrá" változik

Tábor

Strand

Balatonakali régi kedvelt nyaralóhelye a kapuvári családoknak. Az úttörőtábor az 1979-es Gyermekévre társadalmi munkában készült el. A város akkori élüzemei építették a gyerekeknek a házakat, cserébe maguk is felhúzhattak dolgozóiknak az ifjúsági lakhelyekkel szemben egy-egy nyaralót. Kezdetben a vezetékes víz hiányában mosdó és konyha sem volt, aztán a rendszerváltáskor az új tulajdonosok évről évre kis költséggel komfortosították, csinosították a faházakat.Jelenleg a Lumniczer Kórház és a Kapuvári Szabó Ipari Szövetkezet egy-egy, illetve a Kapuvári Polgármesteri Hivatal két faházzal rendelkezik, a többi házban és a táborban a Kapukom kft. az üzemeltető. Az elmúlt években a városi cég három faházat vásárolt meg saját bevételeiből a korábbi tulajdonosoktól, amelyek közül tartós bérletben egyiket a kapuvári tűzoltók használják, a másik kettőt pedig nyaranta kapuvári családok rendelkezésére bocsájtják. Kisdiákok már harmadik éve nem érkeznek: 2019-ben a közös wc/zuhanyzó érthetően nem vonzza a gyerekeket.A városi cég az önkormányzat céltámogatásával az elmúlt két évben a tábor teljes vízműhálózatát lecserélte, s így megteremtették az alapjait a jelenleg folyó munkáknak: komfortos faházakká alakítják át az ifjúsági oldal nyaralóit. A szűkre szabott tavaszban idén egy ház elkészült, a szezon lezárultával pedig a további épületekkel folytatódik a felújítás.Az 5-8 fős átalakított faházak nagyon népszerűek a kapuváriak körében. Az egyszerű, alapvető komfortot nyújtó nyaralóhelyeken zuhanyzó-wc, berendezett konyha várja a nyaralni vágyókat. A kulcsos házak árán és felszereltségével - a balatoni főszezonban. Aki nagyobb kényelemre vágyik és ismerősökkel sem akar találkozni a nyári pihenése alatt azoknak Akali nem való. Itt a strandon, az üzletekben, vendéglőkben lépten-nyomon földijeikbe botlanak a kapuváriak. Akik a bográcsozós, a tábor bekerítettsége miatt kisgyermekekkel is ideális vagy nagyobb baráti körben eltöltött nyaralási formát megszerették, azok viszont visszajárnak. Németh D. László, a Kapukom kft. ügyvezetője szerint a házak bérelőinek csaknem fele évről évre újra Balatonakaliban tölt egy-egy hetet.A tavalyi és idei kereslet alapján az üzemeltető városi cégnél nem tartanak attól, hogy nem lesz jelentkező Kapuvár balatoni kulcsos házaira. Remélik, hogy a télies tavasszal ellentétben hosszú ősz következik, így akár meg is duplázhatják a bérbe adható nyaralóházak számát 2020-ra.