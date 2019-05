Kilenc éven át spóroltak a 700 méternyi járdára Markotabödögén

Horváth Sándor polgármester a felújításra váró járda mellett.

Az időjárás függvényében a napokban elkezdik a járdaépítést Markotabödögén.– A fejlesztés három utcát érint, összesen hétszáz méteren. A Kossuth utca egyik fele, a Rákóczi utca, valamint egy hosszabb, fél kilométeres szakaszon az Új sor kap aszfaltos burkolatot – mondta a közel 15 milliós önerős beruházásról Horváth Sándor polgármester. – Zömében a hatvanas-hetvenes években épültek a falu járdái, kisebb részük a kilencvenes évek után. Beleértve az állami, közút által kezelteket is, majd hét kilométernyi gyalogút fut végig a településen – tette hozzá.A beruházásra hosszú évekig spórolt tudatosan a faluvezetés. Ahogy Horváth Sándor fogalmaz: kilencévnyi gyűjtögetés eredménye a jelentős összeg. Ez természetesen nem veszélyezteti a működőképességüket, sőt, valamivel növekedett is az önkormányzat vagyona – tette hozzá a polgármester.Most viszont pályáznak járdaépítésre, mintegy 650 méteres szakaszt tennének rendbe. A Magyar Falu programban az orvosi rendelő berendezéseire, valamint a jelenleg használaton kívüli szolgálati lakás felújítására nyújtanak be igényt.Közben folytatják a faluszépítést. Legutóbb 250 tő szegélyrózsát ültettek, s új virágágyásokat alakítottak ki a köztereken.Egy változásról is beszámolt a polgármester. Sikerült találniuk falugondnokot. Az új munkatárs hamarosan munkába áll. Emellett egy sokoldalú és megbízható nyugdíjas is segédkezik a napi teendőkben.A Honvéd ligetként ismert területen már betonozzák a Trianon-emlékmű talapzatát. A tervek szerint június 2-án lesz az átadó ünnepség. A fákat még az első világháborús áldozatok emlékére ültették, szám szerint negyvennégyet. Azokat, amelyek időközben elkorhadtak, újakkal pótolták.– Ezek a növények szinte körbeölelik a leendő emlékművet. A park ezzel visszakapja az eredeti funkcióját – zárta szavait a polgármester.