Két játszóteret szeretnének Markotabödögén

Hasznát veszi a falu a pályázaton elnyert seprőgépnek. A képen Horváth Sándor polgármester, aki elmondta, igyekeznek minél több fejlesztési lehetőséget kihasználni.

Markotabödöge évente átlagosan 18 millió forint állami támogatásból és a helyi adókból gazdálkodik. Ebbe beleértendő többek között az intézményfenntartás, feladatellátások, működési költségek finanszírozása, bérek, támogatások kifizetése.– Nagy léptékű, utófinanszírozott pályázatokon nem tudunk ugyan indulni, de a költségvetésünkhöz mérten igyekszünk minél több lehetőséget kihasználni, szem előtt tartva az önkormányzat működésképességét – kezdte Horváth Sándor polgármester. Így valósult meg a Közkapu utca és a járda közel 400 méteres szakaszának burkolása. A tízmilliós támogatás mellé kétmilliót tett hozzá a falu. De építettek járdát a Petőfi utcában is. Itt az egymilliót még másféllel toldották meg.– Már kora tavasszal megérkeztek a külterületi utak karbantartására szolgáló gépek és kiegészítő eszközök. Minderre 1,8 milliót nyertünk és tíz százalék önrészt tettünk hozzá – emelte ki a falu vezetője.Önerőből elkezdték a falu központjának átalakítását is. A virágosítás, aszfaltozás, térkövezés a cél, de ez a hosszú távú tervek között szerepel. Ha már szépítés, a falu lakói is partnerek voltak a tavalyi virágosításban, háromszázhatvan tő rózsa talált gazdára. Ennek idén lesz igazán látszata, amikor virágba borul a falu.Sikertelen volt az a Kossuth, Rákóczi utca, a Fő út (Új sor) járdáira szóló beadványuk, amely szakasz a falué, s nem az állami közútkezelő gondozza. Utóbbi társaságról a polgármester elmondta, bár vannak az ő kezelésükbe tartozó, újításra szoruló járdák, rugalmasak és segítőkészek. – Ez egy 18 milliós fejlesztési támogatás lett volna, ennyiből gazdálkodunk egy évben – hangsúlyozta Horváth Sándor.Az idei év feladatai között említette a polgármester az orvosi lakás felújítását, valamint az út- és járdaépítést, mindezekre pedig keresik a pályázati lehetőséget.Két, még el nem bírált támogatási kérelmük van. Az egyiket a határon átnyúló program keretében szlo-vákiai testvértelepülésükkel, Lúccsal együtt adták be, a másik pedig egy régi álma a falunak. – A község sajátossága annak terjedelme, így két játszótérre pályázunk. Ezek bírálatára várunk – mondta végül bizakodva a polgármester.