Készül a bölcsőde, érkezik a munkagép Farádra

Szalai Zoltán polgármester a folyamatban lévő és tervezett farádi fejlesztésekről számolt be.

Konkrét tervekkel, folyamatban lévő beruházásokkal kezdte meg az új évet a farádi önkormányzat. Szalai Zoltánpolgármester számolt be a Kisalföldnek a részletekről. Elsőként a bölcsőde épületének kialakítását említette meg. Ez már tavaly elkezdődött.– Többször elmondtam már, de büszkén hangoztatom is, hogy Farádon igény van a bölcsődei szolgáltatásra. Szerencsére a lélekszám emelkedik, egyre több a kisgyerek és a családok, az édesanyák számára nagy lehetőség, ha a kicsik felügyeletét az önkormányzat biztosítani tudja. A kivitelezés tehát már elkezdődött, jelenleg a belső munkáknál tartanak a szakemberek – közölte Szalai Zoltán. Tíz férőhelyes lesz az intézmény, de szükség szerint akár bővíteni is lehet majd. A fejlesztéshez állami támogatást kapott a falu. A pénzhez hozzátettek némi önerőt is. Egy üres családi házat vásároltak meg ideális környezetben, nem messze a központtól.A további nagy feladatok között említette a polgármester a külterületi utak rendbetételét, amihez szintén pályázaton kaptak segítséget. Acsalaggal és Sopronnémetivel közösen pályáztak és nyertek is. Összesen 17,6 millió forintot. A pénzből Szalai Zoltán tájékoztatása szerint mezőgazdasági erőgépet vásárolnak tavasszal.– A külterületi utak karbantartása folyamatos feladatot jelent. Egy részüket sikerült más forrásokból rendbe tenni és ez az új munkagép ugyancsak nagy segítséget jelent. Egy program szerint dolgozunk a határban. Igyekszünk minden területre eljutni. Ha már egy szintet sikerül biztosítanunk, utána már könnyebb dolgunk lesz, hiszen a fenntartás egyszerűbb, mint folyamatosan újra- és újraépíteni. Minden évben kijelölünk egy szakaszt, így előbb-utóbb a munka végére érünk – bizakodott Szalai Zoltán.A közelmúlt legfontosabb fejlesztései között a polgármester még megemlítette az óvoda és az iskola épületének, illetve a községházának az energetikai korszerűsítését is, amit szintén konzorciumban sikerült megvalósítaniuk. Akkor Sopronnémeti és Bősárkány önkormányzatával működtek együtt.