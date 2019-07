Katinkával az országzászlóért Csornán

A harmincas évek közepére már több településen állt a trianoni béke elleni tiltakozást kifejező ereklyés országzászló, félárbócra eresztett nemzeti lobogóval. A Csornai járásban először Rábaszováton emeltek országzászlót. 1934-ben Csornán is mozgalom indult az állítására, melyet a következő évben avattak volna fel a járás vitézei. A költségeket magánadakozásból és színdarabok előadásából fedezték volna.

A Katinka című operett szereplői.

– Országzászló-bizottság alakult, a Jézus Szíve-templomot is tervező Körmendy Nándor pedig vállalta az emlékmű terveinek ingyenes elkészítését. A mintegy 15 méter magasra tervezett emlékmű helyszínét is kiválasztotta. Az egyik legnagyobb akadály a pénzhiány volt. A cél érdekében 1936-ban előadták a Lesz feltámadás, 1937-ben a Nótás Kata című színművet és irodalmi estet szerveztek. A munkák megkezdését 1937 tavaszára tervezték, de a képviselők az év elején levették a napirendről az országzászló elhelyezésének kérdését, s a következő évben is csak egy új bizottság megválasztására futotta. Mivel Csornán továbbra sem volt egy olyan köztéri emlékmű, ahol hazafias ünnepségeket tarthatnak, a Felvidék déli részének visszacsatolása utáni örömben újabb lendületet vett az ügy. A szervezést Marinczer Jenő gyógyszerész, kormánytanácsos vállalta el, de még az egyesületek összefogása sem vezetett eredményre – tudtuk meg Szalay Balázs helytörténésztől.

Az éveken keresztül összegyűjtött fillérek ezer pengő körüli összegre növekedtek, s egy szekrényben várták felhasználásuk célját.

– 1943-ban a legényegylet vette át a szervezést, és két operett színpadra állításával kívánták előteremteni a hiányzó összeget. A Marica grófnő után egy évvel, 1944. márciusában a Katinka című operettet adták elő az iparosok kultúrtermében. A német megszállás idején öt egymást követő nap került színpadra az Erdélyben játszódó háromfelvonásos huszároperett. A csornai műkedvelők Kiss György rendezése mellett tanulták meg a darabot, míg az énekszámokat Kopasz Aurél, a premontrei templom karnagya tanította be, aki zongorán kísérte is a dalokat. Az előadásokon az ismert csornai zenész, Lázár Misi teljes zenekara is szerepelt – beszélt a helytörténész a darabról.

A korabeli kritika kitűnő alakításként ítélte meg a szereplők teljesítményét.

– Dreisziger Kálmán vendéglős mintegy húsz darabban szerepelt. A hamarosan bekövetkező zsidóüldözéseket nem nézte tétlenül, és segítette egy házaspár szökését. Az embermentéséért feleségével együtt kiérdemelte a Világ Igaza címet, amit már Kanadában vehetett át, mivel 1956-ban családjával elhagyta az országot. (A Világ Igazai lettek, Kisalföld, 2014.április 19.) A Katinka szereplői közül rajta kívül még Csete József, Farkas Miklós, Ginczli József, Hoffman Károly, Kiss Ottó és Varga Miklós szórakoztatta évtizedeken keresztül a csornai közönséget – sorolta az előadókat Szalay Balázs.

A háború nemcsak az akkori piactérre, a mai Szent István térre tervezett emlékmű megvalósulását sodorta el, hanem a rendező és a zenekarvezető prímás életét is elvette. Kiss György, akinek rövidáruüzlete volt az Erzsébet királyné utcában, főhadnagyként 1945. február 26-án kapott fejlövést a Somogy megyei Szenyéren. Sírja a szomszédos Tapsonyban van. Lázár Mihály a sikeres előadás után fél évvel, néhány nappal a bevonulása után, 1944. október 14-én szívlövés következtében halt hősi halált Szatymaz közelében.

Turi Sándorné kezében édesapját, Lázár Mihályt, édesanyját és nővérét, Máriát ábrázoló fotóval.

A helytörténész Lázár Misiről 1927-ben találta az első említést, amikor nyártól az Erzsébet kávéházban muzsikált a 18 éves fiatalember a zenekarával. A jónevű prímás a jótékony nőegylet ünnepségén, 1939. novemberében még Mécs László jelenlétében is zenélt. Margit lánya, Turi Sándorné mindössze néhány hetes volt édesapja halálakor, így az édesanyjától hallottak alapján idézte fel a múltat: „A családi hagyomány szerint édesapám úgy szöktette meg a jövendőbelijét, aki egy bősárkányi gazda lánya volt. Anyám végül nem ment újra férjhez, a nővéremmel együtt nevelt minket" – mondta végül Turi Sándorné, akinek tudomása szerint édesapját a Jézus Szíve- templom oltárképére is megfestették a zenekar tagjai közé.