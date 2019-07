Kapuváron tíz turnusban 24 nyertes pályázat segítségével adnak élményeket a gyerekeknek

A kapuvári Rábaközi Művelődési Központ (RMK) programjai között már évek óta helyet kapnak a nyári kézműves és napközis táborok. Idén tavasszal az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány ismét kiírta a pályázatot a nyári szünetben a gyerekek lakóhelyén Napközi-Erzsébet-táborok megvalósítására. Figyelembe véve az igényeket, s kihasználva a lehetőségeket mind a 10 turnusra pályáztak, egy-egy turnusban több tábori helyszínnel is.Az alapítvány 24 pályázatukat támogatta.A napközi táborozás jelképes – napi 100 Ft összegű – részvételi biztosíték befizetésével valósul meg turnusonként hétfőtől péntekig, 8 és 16 óra között, a sport és egészséges életmód, a környezettudatosság, a hagyományőrzés és a kézművesség, az önismeret és a közösségépítés témájához kapcsolódó színes programokkal és napi négyszeri étkezéssel. Az intézmény jó kapcsolatot ápol számos helyi és más településen lévő civil szervezettel, intézménnyel egyaránt. Ezen a nyáron a Metrum Zeneiskola, a dr. Barsi Ernő AMI,a Castrum SC, a Movement Dance School táborainak megvalósítását is segítették, de emellett hozzájárultak az egyedi, a rábapordányi gyerekek és a sárvári táncosok táborainak megszervezéséhez is.Minden táboruk más-más tematika köré épül, amely különösen a kézműves foglalkozások és kirándulások alkalmával jelenik meg. A hétfőn és kedden zajló kézműves és játékos sportfoglalkozásokat például a Montázs Kézműhely Egyesület tagjai vezetik.

Számtalan vetélkedőt, egyéni és csapatversenyeket, csapatjátékokat szervezünk számukra"

- tudtuk meg a táborszervező RMK vezetőjétől, Henye Zsuzsannától. “A kézműves foglalkozásokon pedig célunk, hogy minél több anyaggal, eszközzel és technikával ismerkedjenek meg, s hogy egy kicsit fejlesszük a fantáziájukat, kézügyességüket, kreativitásukat is. Szerdánként különböző helyekre kirándulunk, minden csütörtökön pedig strandra visszük őket. Péntekenként a múzeumban és a könyvtárban töltik a napot a gyerekek, ahol szintén sok-sok játékban és alkotásban lehet részük.A „Kalandorok", „Szabad-idő" és a „Vár-játékok" nevű táborokban a gyerekek voltak a Szombathelyi kalandvárosban, a Károly-kilátónál, néztek mozifilmeket és bebarangolták a Kőszegi várat is. Kipróbálhatták a győri és bükfürdői élménymedencéket és a lipóti csúszdákat is. Az első két héten a saját táboraink mellett fogadtuk a tankerületek által szervezett táborozók csoportjait is. Számos környékbeli településről érkeztek hozzánk könyvtári és múzeumpedagógiai foglalkozásokra, a művelődési központban pedig helyet adtunk többalkotó foglalkozásnak is.Az előttünk álló hetekben még számtalan programmal várjuk a gyerekeket a „Sugarak", „Túrázó", a „Gyöngyöző", az „Öko-tábor", a „Kerekasztal lovagjai", a „Táboro-zoo" és a „Nyárzáró" táborunk mellett a Városi Könyvtárban is lesz két „Olvasótábor". Az úti célok között pedig szerepel többek között a győri állatkert, a gyöngyösfalui kalandpark, a sárvári élményfürdő és a sümegi vár is. A nyári táborok megvalósításában a művelődési központ, a múzeum és a könyvtár minden dolgozója aktívan részt vesz. Feladataink megoldását segítik még azok a fiatalok,akik 1-1 hónapra diákmunkát vállaltak nálunk, illetve azok a középiskolás tanulók, akik az 50 óra közösségi szolgálatukat töltik nálunk. Célunk, hogy a hozzánk jelentkező gyerekek jól érezzék magukat, hasznosan töltsék szabadidejüket, új barátokat szerezzenek, s hogy élményekkel teli nyarat biztosítsunk számukra.