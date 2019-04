Kapuváron 36 millióból újították meg a lakótelepi orvosi rendelőt

Az önkormányzat sikeres projektet zárt ismét: jó pár hónap munka után 36.5 millió forintos beruházással készült el az épület korszerűsítése. A felújításból 31 millió forintot pályázati forrásból sikerült finanszíroznunk. Az épületgépészet és a ház villamos felújítása mellett az orvostechnikai eszközparkot is sikerült modernizálni"

– mutatta be a hétfői avató ünnepségen az érdeklődőknek az új orvosi rendelőt Hámori György Kapuvár polgármestere.A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatta a beruházást. Az önkormányzat tulajdonában lévő épület részleges felújítása során a háziorvosi rendelő funkciója nem változott, viszont az előírásoknak megfelelő megközelítés, akadálymentesítés elkészült.

Az épületgépészet és a villanyszerelés során az energiatakarékos, korszerű megoldásokkal éltek az építőipari szakemberek, így nyilván az intézmény működése is olcsóbbá és környezetkímélőbbé válik"

- hangsúlyozta Hámori György, polgármester.A személygépkocsi parkolót a rendelő előtti közterület felújításával oldották meg, ide építettek egy akadálymentes parkírozó helyet is, úgyhogy az épület és környezete jól megközelíthetővé vált.Az 1970-es években készült épületrészen korábban már javították a lapostetőt és kisebb állagmegóvási munkákat is végeztek, ám az átfogó rekonstrukció mostanra elkerülhetetlenné vált. Homlokzati és szerkezeti változás ugyan nem történt, ám az irodai bútorokat is sikerült újra cserélni. További örömhír, hogy a beruházás keretein belül a praxishoz köthető orvosi eszközöket is beszereztek, így több, speciális orvosi mérőműszer mellett új a defibrillátor is szolgálja a betegek egészségét a kapuvári lakótelepen, Dr. Vincze Eszter rendelőjében.