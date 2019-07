Kapuvár három professzora a tudásban és az élményszerű oktatásban hisz

A legfiatalabb egyetemi tanár



Dr. Kuczmann Miklós, dr. Borbély Gábor és dr. Ballagi Áron. Bár mindhárman kapuváriak, a város különböző elemi iskoláiba jártak, s életkoruknál fogva is pont váltották egymást. A későbbiekben is másfelé sodorta őket az élet, végül a három professzor életútja a győri Széchenyi-egyetemen keresztezte egymást.



Maguk is több párhuzammal szembesültek. Szüleik jól ismerték egymást. Sőt, Miklós és Gábor édesanyja ugyan­azon pénzintézetnél dolgozott, s mindkettejük műszaki indíttatása gyerekkorukra, rádióamatőr-múltjukra eredeztethető vissza. Dr. Kuczmann Miklós, miután villamosmérnöki diplomát szerzett, dr. Borbély Gábor közbenjárására került a Széchenyi-egyetemre. Kuczmann professzor joggal büszke arra, hogy a szakterületén a Magyar Tudományos Akadémia legfiatalabb doktora, a legfiatalabb egyetemi tanár, s egyben a gépészmérnöki, informatikai és villamosmérnöki kar dékánja, ahol mindhárman dolgoznak.



Robotlabor



A szintén villamosmérnök végzettségű dr. Borbély Gábor a távközlési tanszék vezetője. – Mikor a tanszékre kerültem, gőzerővel haladt az analógról a digitálisra való átállás. Most hasonló mozgást látok a mobiltelefon-rendszerek 5G-re váltásában – emelte ki. Maradandó emlékeként a három évtizeddel ezelőtt elnyert japán ösztöndíjat említette. Az egyetemen folyó villamosmérnök-képzést magas színvonalúnak, a szakmát elvégzőket pedig keresettnek írta le. – Jóval kevesebb a hallgatók száma annál, mint amit az ipar fel tud venni – utalt a hiányszakmára.



Dr. Ballagi Áron a szüleiétől eltérő pályát választott. Édesanyja, dr. Ballagi Farkasné nyugdíjazása előtt szájhigiénikusként dolgozott, édesapja, dr. Ballagi Farkas a kapuvári kórház nyugalmazott igazgató főorvosa. Áron, ahogy fogalmaz, "ezermester" gépész nagyapja nyomdokaiba lépett: – A gépek irányítása a legizgalmasabb számomra, így az automatizálás felé mozdultam el – mondja. Tizenegy éve került az automatizálás tanszékre, annak vezetője. – A semmiből építettünk fel egy robotlabort modern robottechnikával. Miklós minden támogatást megadott ahhoz, hogy kiforrjak – hálálkodott. Az eredmények közül a lassan két éve indult autonómjármű-szakkört hozta fel, aminek most kezdenek jönni a hozadékai.



"Egy húron pendülnek"



Arra a kérdésre, hogy ki milyen elvek mentén oktat, Kuczmann professzor elmondta: – Abban hiszek, hogy csak a megfelelő alaptudással lehet jó villamosmérnök valakiből. E nézetet osztotta dr. Ballagi Áron is, melyet dr. Borbély Gábor még a precizitással, összefüggések felfedezésével s az élményszerű oktatással egészített ki. S mi lesz 20 év múlva? – A robotok úgy elterjednek a mindennapjainkban, mint a PC-k – vetíti előre dr. Ballagi, aki a zárt pályán közlekedő önvezető autókban is látja a jövőt.



– Az autonóm járművek kereszteződésben való találkozása, parkolása, sebességük mind kiszámítható. Irányadó lesz a beépülésük a mindennapi gyakorlatba – tette hozzá e témához Miklós. Dr. Borbély Gábor az internet szerepének további növekedését hozta szóba. – A távközlés terén a telefonbeszélgetéstől a műsorszolgáltatásig minden átmegy az internetre – fűzte hozzá. "Egy húron pendülnek", erre utalnak Gábor szavai is. – Örömmel jövök dolgozni, a kollégáimmal jó légkört alakítottunk ki, és ezt a hallgatók is értékelik.