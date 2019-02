Kapuvár gyászolja Pölöskei Sándort

Pölöskei Sándor Hámori György polgármestertől 2018-ban vette át a város legmagasabb kitüntetését, a Pro Urbe Kapuvár díjat.

Pölöskei Sándornak köszönhető, hogy a Fő téri Hősök parkjában lévő, Kisfaludi Strobl Zsigmond által készített emlékmű talapzatában az 1924-es avatáskor 232 nevet tartalmazó lista napjainkra már több mint háromszázra bővült. Kutatómunkájának eredménye az a névsor is, amely a márványtáblákon a II. világháború kapuvári áldozatainak állít emléket. Pölöskei Sándor a világháborús kutatások országosan is elismert szakembere volt. A kapuvári temetőben nyugvó első világháborús katonák névsorának teljessé tétele szintén Pölöskei Sándor érdeme, a Kapuvárért meghaltak életútjának kutatását haláláig végezte. Sanyi bácsi a Pro Urbe Kapuvár díj átvételekor tavaly mégis azt mondta, életműve legfontosabb elemének mégis a fiatalokkal, a gyerekekkel a sportolókkal való foglalkozást tekinti.Irodalmi igényességű könyvei évtizedekig megkerülhetetlen forrásai lesznek a helytörténeti kutatásoknak, szerény és derüs személyisége hiányozni fog mindenkinek, aki személyesen is ismerhette.