Jutka néne őzikéje - Közel ötven éve látja el a sérült őzeket Gyűrű Jánosné Bogyoszlón

Gyűrű Jánosné Jutka néni állatok és madarak gyűrűjében tölti mindennapjait. Marhák, sertés, tyúkok, kutya, az ólakban fecskefészkek. Ezek egyikében hat tátogó fióka nyújtogatja nyakát, várva az eleségre. Na és ott van Picur, az őzike. Az őzek látványa nem szokatlan Gyűrűéknél. Kereken egy évtizeddel ezelőtt már megírtuk a rábaközi „öreg néne" történetét. Jutka néni több mint négy és fél évtizede lát el sérült őzeket otthonában, ahogy napjainkban is a ma már életerős Picurt.Férje gazdálkodó és vadász, így munkájából és hobbijából adódóan is sokat tartózkodik a természetben. Könnyedén észreveszi a bajba jutott állatokat. Így volt ez az első, 1973-ban történt esetnél is.– Gép kaszálta el a lábait annak az őznek, amit a férjem először hazahozott. Lippai doktor úrral közösen rendbe hoztuk. Egy törött vonalzóval tettük sínbe a lábát – idézte fel Muci, az első őz történetét. Jutka néni nevet is ad a vadaknak, kedvesen becézi azokat.Az idő múlásával a segíteni akarás nem csökkent. Volt, hogy több őzet is befogadtak. Olyan is akadt, amelyiknek térdtől lefele mind a négy lába odalett. Gondozásába vette, és bevetve a házi praktikát és biztosítva a stabilitást, zokniszerűen kipárnázták a lábait. Az állat pedig ismét lábra állt. Picur négy év körüli lehet. Tart az idegenektől, de Jutka néninek láthatóan keresi a társaságát. Mint egy háziállat, úgy bújik hozzá.– Barátságos, meg lehet szelídíteni – mondja, s az őzike leengedett fejjel várja a simogatást.– Zöldet hozok neki a kertből, lucernát, búzát, kukoricát, kukoricadarát. Szép fényes is a szőre – simítja ismét végig a jól táplált állatot. Volt, hogy több napra is eltűnt, végül minden alkalommal az ajtó előtt állva kért bebocsátást gazdáitól. Picur mindig visszatér Gyűrűék udvarára. – Hiába is engedném el, már hozzánk szokott. Meg hát mi is ragaszkodunk hozzá – mondja.Az állatokon kívül Jutka néni még egy szenvedélynek hódol. Régiségeket gyűjt. Házuk előterében igazi ritkaságok, eleink régi használati tárgyai sorakoznak.– Ezek például 1900-ból valók – mutat fel a kézzel festett, Sopronban készült kerámiákra.– Sokan kérdezik, hogy tudok ennyi mindennel egyszerre foglalkozni. Egyszerűen csak szeretem az állatokat és a régiségeket. Mindkettő érték számomra.