Jóakarat hídja - Elmaradásaikat rendezi elsőként a rábatamási család

Lehőcz Attiláné és családja a napokban költözött új otthonba. Sok lesz még a kiadásuk.

Egy hete költözött be új otthonába a Lehőcz család. Ezelőtt Csornán éltek, de úgy vélték, jobb és olcsóbb lesz az élet falun. Kihasználták az állami támogatást, ami háromgyermekes famíliaként járt nekik, a ház vételárának fennmaradó részét pedig törlesztik. Tudják persze ők is, hogy sok munkába és pénzbe kerül még, amíg az öreg épületet rendbe hozzák. De ott legalább egy szobával több van, mint korábbi otthonukban.– Három gyermekünk van, illetve velünk él az anyukám, aki gondozásra, állandó fel ügyeletre szorul. A nagy fiamhuszonkét éves, ő egyetemista, a kisebbik tizennyolc múlt nemrég és egy hete állt munkába. A kislányom tizenhat éves, tanuló. A férjem Kapuváron dolgozik egy vállalkozásnál, én pedig édesanyám miatt nem tudok elhelyezkedni, ápolási díjat kapok – mutatta be a családját Lehőcz Attiláné.A Kisalföld olvasóinak támogatása nagyon jól jött Lehőczéknek, mert vannak közüzemi elmaradásaik és a ház körül is nagyon sok még a tennivaló. Illetve már most gondolnak a télre, tüzelőt vásárolnak.– Nem lett volna gondunk, de a férjemnek a legutóbbi munkahelyén kiesett egyhavi fizetése. Az nagyon hiányzik, ezért nem tudtuk a számlákat befizetni. Az alapítványi segítséggel azonnal rendezek mindent. Sok persze a kiadás a költözés miatt is, és a részleteket is fizetjük. Az egyetem sem olcsó dolog, de mindent megteszünk, hogy a fiam valóra válthassa az álmait. Fizika- és matematikatanár szeretne lenni – tette hozzá az édesanya büszkén.Lehőcz Attiláné még megjegyezte: mindenkinek nagyon köszöni, aki a Kisalföld alapítványát támogatja és ezzel hozzájárult, hogy „rendezzék a család sorait".