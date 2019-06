IV. Kapu Vára Fesztivál: fegyverropogás és csaták Kapuváron - sok-sok fotó

A fesztivál pénteki nyitányaként Pavlóczki Béla, Kapu várának korabeli ábrázolásairól szóló előadását hallgathatták meg az érdeklődők.Majd felsorakoztak a csapatok, és a hivatalos megnyitó keretében kapitányuk a hétvégére átvehette a vár kulcsát Hámori Györgytől, Kapuvár polgármesterétől.Díszvendégeik köszöntőit koszorúzás követte. A hivatalos rész után a szórakozásé volt a főszerep, színpadunkon a Holdviola adott koncertet. Ezt követően sor került a fáklyás felvonulásra, és egy összecsapásra a Szent Anna hídon. Visszaérkezve a rendezvény helyszínére, a Rock-Inger már várta a közönséget, koncertjükön a jó hangulat garantált volt.A fesztivál szombaton egy kiállításmegnyitóval kezdődött, ahol lovassági fegyvereket tekinthettek meg az érdeklődők. Majd lövésekkel tarkított felvonulás volt a belvárosban.Délután harcászati bemutatók várták a várgödörbe látogatókat, mely között egy élő sakk-parti is helyet kapott. A bemutatók után a Kajárpéci Vízirevü előadásán szórakozhattak a vendégek.A Várárokban lejátszódó csatában a törökök győztek.A bemutatókkal párhuzamosan gyerekversenyek is zajlottak (pl. rajzverseny, kincskereső, íjászat) de az esti zoknicsatát sajnos elmosta az eső.Este a Makám, majd a Tabulatúra Régizene Együttes koncertjét hallgathatták azok, akik nem rettentek meg az esőtől, és a legkitartóbbak a nap végén a Végvári Retro Discoban is szórakozhattak.A fesztivál harmadik napja Úrnapi szentmisével, díszsortűzzel kezdődött, bemutatókkal folytatódott, majd záróakkordként csatával zárult a Várárokban.