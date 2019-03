Ismét gyalogost gázoltak a Pennynél Kapuváron - fotó - A közút türelmet kért

A februári baleset után a kisalfold.hu-n megírtuk, ezen a zebrán már több baleset történt, sajnos tragédiáról is beszámoltunk.. Akkor, a balesetet követően bejárást tartott a helyszínen a Magyar Közút Nonprofit Zrt, a helyi rendőrség, valamint az önkormányzat, és megvizsgálták, hogy milyen forgalomtechnikai beavatkozások szükségesek annak érdekében, hogy biztonságosabb legyen a gyalogátkelő. Az első lépés az volt, hogy sárga villogó került a zebrához , ám a körültekintő közlekedésre a gyalogos átkelőhely előtt sárga lassító burkolati jelek, kiemelt hátterű veszélyt jelző táblák, s ezeknek az úttestre festett szimbóluma is figyelmeztetnek.˝A csomópont jelzőlámpás átalakítása szerepel az idei forgalombiztonsági programtervekben. A korábban kihelyezett kisméretű sárga villogók és egyéb forgalomtechnikai beavatkozások helyett egy várhatóan még hatékonyabb figyelemfelhívó rendszert építtethetünk, melyre már támogatási szerződéssel is rendelkezünk. Ez a fejlesztés a jelzőlámpás csomópont kialakításának első üteme lesz. A csomópont jelzőlámpás átalakítása a kivitelező sikeres, közbeszerzési eljáráson való kiválasztása után kezdődhet el, ez már folyamatban van, addig is a közlekedők türelmét és megértését kérjük - tudatta szerkesztőségünkkel a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztálya szerdán.