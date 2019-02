Illegális trófeavadászat a Rábaközben

Február-március hónapokban fokozottabb a vadveszély a közutakon. Képünk illusztráció. Fotó: Molnár István Lisztes



Az ország nagyvadas területein megkezdődött a gím- és dámbikák egészen áprilisig tartó agancsváltása. Az újabb korona építésének időszaka több hónapig is eltart, s ha táplálékban bőséges a tavasz, az annak minőségén és tömegén is meglátszik majd. Ezzel egyidejűleg megkezdődik azonban az engedély nélküli agancsgyűjtés időszaka is, mely a vadászati törvény szerint jogosulatlan vadászatnak minősül, pénzbírsággal sújtható.– Mivel az elhullajtott agancs a területileg illetékes vadgazdálkodó tulajdona, csak az ő engedélyével gyűjthető. Természetesen a vadállomány zavarása nélkül. Ha valaki talál ilyet, azt a helyi vadásztársaságnak kell beszolgáltatnia. Eltulajdonítása lopásnak, szabálysértésnek minősül – kezdte a természetfotós, Molnár István Lisztes, aki rendszeresen megosztja lapunkkal természeti ismereteit.Az illegális agancsgyűjtőket viszont csak a trófea hajtja, s céljuk eléréséhez különböző módszereket is bevetnek. Csapatosan, szisztematikusan járják az erdőt, hajtják a szarvasrudlikat, hogy a bikák agancsa mihamarabb leessen.– Van, hogy kutyákkal kifigyelik a csapatokba verődött vadakat, és a sűrű, fás helyek felé terelik, hogy az ágakban elakadva mielőbb elhullajtsák a hímek fejdíszüket – beszélt a természetkárosító tevékenységről, majd ennek következményeire is kitért.A riadt vadak mozgása ilyenkor ugyanis kiszámíthatatlanná válhat.– A szarvasok gyakran vágtatva tesznek meg több tíz kilométert, keresztezve az országutakat is. A közútra kirohanó csapatok azonban súlyos baleseteket okozhatnak. Nem árt különös figyelemmel közlekedni ebben az időszakban – mondta végül jótanácsként Molnár István.