Igaz a mondás: kétszer ad, ki gyorsan ad

Pfeiffer Andrea szerint, ha nem segít a Lapcom Média Alapítvány, akkor szétszakadt volna a család.

Kétszer ad, ki gyorsan ad – tartja a mondás. A Kisalföld olvasói a legjobbkor, az utolsó pillanatban segítették ki a csornai Pfeiffer Andreát és családját. Kérése után két nappal már támogatáshoz jutott. A négyből két kisgyermekét már elvesztette az asszony, most az a veszély fenyegette, hogy tető sem lesz a feje felett és esélye sem arra, hogy visszakapja a kicsiket. A Jóakarat hídja és olvasóink révén azonban kifizette adósságait, maradhat az önkormányzati bérlakásban.

Pfeiffer Andreáékról azt mondják közeli ismerőseik, hogy egymást szerető, összetartó család, a gyerekek ragaszkodnak édesanyjukhoz és ez viszont is így van. Bizonyítékai azonban annak is, hogy a baj nem jár egyedül. Amint egy kicsit sikerül ugyanis összeszedniük magukat, egy újabb sorscsapás megint sújtja őket. Olvasóink 2017-es írásunkban ismerhették meg gondjaikat. Akkor is anyagi problémákkal küzdöttek és a Kisalföld Média Alapítvány segített. Azóta még nehezebb helyzetbe kerültek. A legkisebb gyermekről kiderült, hogy súlyos beteg, Andrea párja pedig másfél éve meghalt. Egyedül próbált úrrá lenni a nehézségeken és nevelni négy gyermekét. Nem sok sikerrel. Az önkormányzati bérlakás rezsijét régóta nem fizette és a lakbérrel is elmaradt. Többször kapott haladékot, most azonban azzal kereste meg a szerkesztőségünket, hogy pár nap alatt fizetnie kell, különben fedél nélkül marad. Csaknem kétszázezer forintra volt szüksége ahhoz, hogy maradhasson az otthonában. Andrea idén januárban férjhez ment, gyermeket vár. Új párja fizetéséből igyekeznek fenntartani magukat azután, hogy olvasóinknak köszönhetően tiszta lappal léphetnek tovább.



– A két kisfiamat, a kétévest és a tízévest januárban kiemelte mellőlem a hatóság. Most azon vagyok, hogy visszakapjam őket. Ha viszont költöznöm kellett volna, elszálltak volna az esélyeim. Ráadásul a két nagyobbat is elvesztem, hiszen ők is kiskorúak még. Ezért vagyok nagyon hálás a segítségért, mert legalább a remény megmaradt, hogy ismét együtt lehetünk – mondta csendesen Pfeiffer Andrea, miután átvette a támogatást. A családsegítő szolgálat munkatársának segítségével intézkedett aztán és rendezte az anyagiakat. Andrea férje tehát dolgozik. Kőműves a szakmája, de mostani munkahelyén nem keres jól. Ezért nagy segítség lenne számukra egy olyan vállalkozás jelentkezése, amely tisztességes bérért foglalkoztatná. Úgy tűnik, Andrea lassan 18 éves fia is belátta, hogy ha már az iskolához, a tanuláshoz nem fűlik a foga, dolgoznia kell. Beadta papírjait több üzembe is és várja a pozitív visszajelzést. „Ha nincs az alapítvány, szétszakadt volna a család. Tudom, hogy több lehetőségünk nem nagyon lesz, ezért igyekszünk talpon maradni. Köszönöm mindenkinek a segítséget" – mondta végül.

Ha támogatást adna vagy kérne



A Lapcom Média Alapítvány várja a jóakarat forintjait. Adományaikat korábban a Kisalföldbe fűzött, ügyfélszolgálatainkon is beszerezhető sárga csekken fizethetik be, vagy átutalással, a 12096705-01312657-00100008-as számlaszámra is eljuttathatják hozzánk.