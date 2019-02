Idén is lesz muskátliosztás Kapuváron

Tavaly népszerű volt a muskátliosztás, ebben az évben is tervezik. Fotó: Jerkó Gyula

– Tavalyról tartozásunk, hitelünk, jelentős kintlévőségünk nincs. Az önkormányzattól tagi kölcsönt nem kértünk – áll a városüzemeltetést ellátó Kapukom idei üzleti tervében. Az önkormányzati cég az idei évre is nyereséget vár.A cég feladatköre ötrétű.– Parkolóautomatáinkat az elmúlt években a város segítségével folyamatosan cseréltük és ezt tervezzük a jövőben is. Az új gépek üzembiztosabbak, környezetkímélők, hatékonyan és felhasználóbarát módon működnek. A meghibásodások a töredékére csökkentek – fejtette ki Németh D. László cégvezető. A cég a parkolódíjakból az idei évre hatszázalékos bevételnövekedést vár.A Kapukom a parkgondozásra, a zöldterületek karbantartására használatos, nagy értékű eszközei egy részének cseréjét és a meglévők hosszú távú működését biztosító felújítását is megcélozta.– Az igen népszerű muskátliosztást a Kapuvári Kertészettel közösen idén is megrendezzük – tette hozzá az ügyvezető.A piaci helypénzek mértéke stagnál, mivel egyre kevesebb az árus és a vásárló is.A helyi rádiónál megbízható technikai hátterük mellé a vendégek fogadására is alkalmas stúdió kialakítását és frekvenciaengedélyük meghosszabbítását tervezik.Idén is törekednek a balatonakali tábor kihasználtságának növelésére: – Tartjuk magunkat ahhoz a többéves irányelvünkhöz, hogy a tábor bevételeit visszaforgatjuk a nyaralóhely komfortosításába – fejtette ki Németh D. László. A Kapukom Kft. 2019-ben 78,6 millió forintos bevétellel számol.