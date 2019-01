Himodon bojlerre lenne szüksége az anyának a kisfiú miatt

Lukács Gizella szeretettel néz kisfiára, Ottóra.

Párja átmenetileg nincs a családdal, így még egy kis ideig ólomsúllyal nehezednek rá a mindennapok. Hatéves volt, mikor édesapja meghalt, édesanyját tavalyelőtt szenteste vesztette el. Kisfia nagyszülei távol laknak a családtól.Segítői azonban így is akadnak. A házat a sógornő biztosítja a kis család számára. A szerény konyhába lépve egy nagy dobozban sorakoznak az ajándékba kapott bébiételek, és a kis Ottó leendő keresztanyjára is bizton támaszkodhat a fiatal édesanya.– Anyagi gondokkal küzdök – vallja be őszintén az édesanya –, de nagyon igyekszem helytállni és a problémáinkra megoldást találni.A régi házra igencsak ráférne a felújítás. Egyetlen szobáját fűtik, fával. – Tüzelő szerencsére még van. Kivágattam az egykor udvaron álló almafát, és az önkormányzattól is kaptam tűzifát. A polgármester rendkívül segítőkész és a falubeliek is nagyon kedvesek. Szeretünk Himodon – emelte ki Gizella.Kisfia, Ottó tíz hónapos, kiegyensúlyozott babának tűnik. A Jóakarat hídja százötvenezer forintjának felhasználásánál is elsősorban a kicsi érdekeit nézi az anyuka: – A zuhanyzó, kézmosó és vécé megvannak. Bojlerre lenne még nagyon nagy szükségünk a meleg vízhez. Jelenleg vízforralóval forralom a vizet a babának. Főként miatta most ezt tartom a legszükségesebbnek – mondta a fiatal anya, aki havonta mindössze 39 ezer forintot oszt be.– Egyedül a villanyszámlával vagyok elmaradva, de az alapítványi pénznek hála, most ezt is pótolhatom – mondja, majd kisfiára néz, aki visszamosolyog édesanyjára.