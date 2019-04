Hetvenöt borminta harmincnyolc termelőtől

Évről évre többen küldik el bírálatra saját készítésű boraikat a bágyogszováti versenyre. fotó: Kisalföld-archívum

Természetesen a termelők bemutatják boraikat is. Torma József, a szervező Bágyogszovátért Egyesület elnöke elmondta: minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a verseny iránt.Bágyogon és Rábaszováton is éltek borkészítő jobbágyok, akik 1859-ben a püspöki birtokból kaptak szőlőterületet. Egészen az 1970-es évekig gazdálkodhattak az utódok ezeken a földeken, akkor azonban a téesz „egybeszántotta" a homokdombot.A Bágyogszovátért Egyesület nyolc évvel ezelőtt rendezte meg először a borversenyét. Elsősorban a falubeliek neveztek akkor, idén azonban 38 termelő, 31 termőhelyről, 27-fajta borból 75 mintát küldött be bírálatra. Két kategóriában osztanak díjakat. Külön értékelik a Csornai járásban készített borokat, illetve a járás területén kívül termett szőlőből, de a járásban vagy környező településein készített borokat.Szombaton a bágyogszováti Queen vendéglőben tartják a díjkiosztó gálát, este hat órától. A rendezvényen kulturális mű- sor előzi meg az eredményhirdetést és a díjkiosztót.