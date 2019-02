Hétköznapi hősök élnek a rábaközi településen

A rábacsanaki önkéntes tűzoltók másfél napig fűrészelték az önkormányzat mintegy ötven erdei köbméternyi szociális tűzifáját.

„Rangot és tiszteletet vívtak ki maguknak az önkéntes tűzoltók abban a közösségben, melyet önzetlenül szolgálnak" – mondja érdeklődésünkre Telekesi József, Rábacsanak polgármestere. Úgy véli, hogy példaértékű mindaz, amit a rábacsanaki tűzoltók végeznek a faluban. Ha kell, akkor a kultúrház tetőzetét javítják, vagy éppen az elhanyagolt ingatlanokon tesznek rendet. Legutóbb a szociális tűzifát fűrészelték fel. A helyiek tehát gyakorlatilag mindenben számíthatnak rájuk.Ritkaságnak számít, hogy egy civil szervezet nem elvárja a támogatást az önkormányzattól, hanem éppen fordítva, inkább adja. Rábacsanakon ez történt néhány évvel ezelőtt. A kultúrház tizenegy és fél millió forintos felújításához öt és fél millióval járult hozzá a tűzoltó-egyesület. Az adók felajánlható egy százalékából gyűjtötték össze a pénzt és természetes volt számukra, hogy a község javára fordítják. Akkor Telekesi József úgy fogalmazott, hogy tűzoltó-egyesületük szervezett, életképes, fegyelmezett és összetartó.– Mindenben számíthatunk rájuk, példaértékű a működésük – jegyezte meg most a polgármester. – Ők nem várják, hanem adják is a támogatást. Nem mástól várják a megoldásokat, hanem maguk keresik a boldogulásukat. Az a csaknem harminc ember – akik tagjai az egyesületnek – nagyon sokat tesz a faluért.Legutóbb azzal érdemelték ki a falubeliek elismerését, hogy felfűrészelték az önkormányzat szociális tűzifáját. A mintegy ötven erdei köbméternyi keményfát másfél nap alatt „vágták rendbe". Hosszú Gyula, a tűzoltó-egyesület parancsnoka elmondta: máskor és másban is szívesen segítenek az önkormányzatnak, hiszen a község vezetésével jó kapcsolatban vannak.– Amikor megláttam a hatalmas fakupacot, elgondolkodtam, vajon mit kezd az önkormányzat ezekkel az óriási rönkökkel? Rögtön felajánlottam a segítségünket, hiszen tudtam, hogy az egyesületi tagokra lehet számítani – fogalmazott Hosszú Gyula. A fát kuglira fűrészelték a tűzoltók, így könnyebben szállítja ki a falu a rászoruló családoknak. Az egyesület parancsnoka kérdésünkre még elmondta:az önkormányzattal gyakran működnek együtt, rendszeresen részt vesznek például a közterületek rendben tartásában. A gondozatlan, lakatlan ingatlanok „gaztalanítását" is gyakran vállalják magukra a tűzoltók.– A kistelepülések önzetlen, mindig szolgálatkész, hétköznapi hősei a helyi önkéntes tűzoltók. Mi Rábacsanakon nagyon büszkék vagyunk rájuk és hálásak vagyunk a munkájukért. Közösségük erejét jól mutatja legutóbbi nemes cselekedetük is, amivel nagy tehertől szabadítottak meg bennünket. És ami jellemző a tűzoltókra, hogy nem nekünk kellett kérnünk, hanem ők vették észre a feladatot és azt, hogy szükség van a segítségükre – tette hozzá befejezésül Telekesi József polgármester.