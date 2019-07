Hattyúmentés Páliban

Németh Imre Páliban gazdálkodó. Nemcsak dolgozik a természetben, együtt is él vele, s követi annak változásait. Mi több, ha kell, a jó ügyért beavatkozik. Ez történt nemrégiben, amikor a földeken járva az őszi árpában egy kimerült, kiszáradt hattyúra lett figyelmes. Azonnal akcióba lépett, jelezte a helyi vadőrnek, Bebes Bélának.

Németh Imre és Horváth Sándor tógondnokok.

– Nem hagyhattam magára. Teljesen ki volt merülve, valószínűleg egyedül nem jutott volna a víz közelébe. Ha kissé ellenkezett is, az csak a riadtságának volt a jele. Végül elfogadta a közeledésünket. Kocsira tettük és a régi horgásztóhoz vittük – mondta Németh Imre. A bajba jutott madár megsegítésében a Páliban lévő tó gondnoka, Horváth Sándor is partner volt.



A vízre került madár gyorsan új erőre kapott.



– Szeretem az állatokat, a természetben nőttem fel – emelte ki Németh Imre, akinek állatmentésben korábban ugyan nem volt része, de a munkája során rendszeresen találkozik nagyvadakkal is. Azt mondja, a bütykös hattyú az utóbbi évtizedekben folyamatosan terjeszkedő vízimadárfaj a Kárpát-medencében. Nemcsak a vizes élőhelyeinket népesíti be, a lakott területen található holtágnál vagy mesterséges tavaknál is költ. Fészkelőhelyein jól tűri az emberi jelenlétet.



– Ez a hattyú a szívem csücske marad. A Páliban lévő tó elkészülte után csapatostól landolnak a madarak a vízen. Az unokámmal is gyakran kilátogatunk ide madárnézőbe. Hatvanegy éves vagyok, de még mindig felfedezek új jövevényeket. Korábban például a kócsagok és szürke gémek nem voltak jellemzőek Páliban, ma már ezeket is látni. Folyamatosan változik a természet – mondta Németh Imre.