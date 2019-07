Hatósági díjak miatt bosszankodik a polgármester Dénesfán

A falu központi területét szeretné rendbe tenni Dénesfa önkormányzata. Még egy kapavágást sem ejtettek, de már egymillió forintjukba került eddig a beruházás. A polgármester sokallja és feleslegesnek tartja a hatósági díjakat, a különböző engedélyek árát.



– A falu közepén egy csomópontról van szó. Feltöredezett aszfaltborítású, gidres-gödrös, viszont forgalmas is, hiszen négyfelé futnak az utak. Alapja nincs, bármit csinálunk vele, újra tönkremegy. Régóta tervezzük a négyszáz négyzetméteres terület felújítását. Úgy gondoltuk, egy méter mélyen kiszedetjük a földet, feltöltjük, tömörítjük, útalapot készítünk. Az ingatlan egyik oldalán állami út fut, így a közútkezelőt tájékoztattuk szándékainkról. Helyszíni bejárást tartottunk, amin jó ötleteket is kaptunk. Például, hogy alakítsunk ki parkolókat és hagyjunk meg egy részt zöldterületnek. Kiderült az is, hogy meg kell terveztetnünk a munkát – beszélt a részletekről Takács Lajos. A terveket félmillió forintért készítették el az önkormányzatnak. A polgármester azonban akkor lepődött meg, amikor a megyei kormányhivataltól kaptak levelet. Többféle jogcímen kötelezték az önkormányzatot kisebb-nagyobb összegek befizetésére.



– Hatósági szolgáltatási, szakhatósági és szakértői díjakról kaptunk értesítést. Próbáltunk méltányosságot kérni, de hiába, fizetnünk kellett, ha nem akartuk, hogy az ötszázezer forintos tervezés is kútba essen. Fizettünk a vízügyi és az útügyi hatóságnak, de ami nagyon fáj, hogy a természetvédelmi osztálynak is csaknem száznegyvenezer forintot szakértői díjként. Hogy mit szakértettek rajtunk, nem tudom. Az bosszant, hogy egy ilyen kicsi beruházásnál, amit ráadásul saját erőnkből próbálunk megcsinálni, csaknem egymillió forint a járulékos kiadás. Az egész építkezésre ötmillió forintot szántunk, viszont egymilliót már elköltöttünk. Így kénytelen va-

gyunk halasztani a munkát, majd jövőre nekiállunk, addig spórolunk valamennyit – összegezte Takács Lajos a helyzetet.



Hozzátette: szerinte az lenne a megoldás, ha az önkormányzati, azaz közérdekű beruházásoknál – ha már fizetni kell – a hatóságok csak jelképes díjakat számolnának fel.