Három építési telket is licitáltat Csorna

A Várnai utcában már többen is építkeznek. Az ott lévő önkormányzati telkekre is jelentős az érdeklődés.

Önkormányzati ingatlanok sorsáról is tárgyalt többek között Csorna képviselő-testülete csütörtökön. Értékesítésre jelöltek ki például három Várnai utcai építési telket. Licitet hirdetnek a házhelyekre. Az utcában egyébként megjött az építkezési kedv, jelenleg három családi házon is dolgoznak a szakemberek.Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester elmondta: a négy, Várnai utcai önkormányzati építési telekből egyet már megvásároltak. Az elmúlt időszakban pedig kettőre vételi ajánlat érkezett a városházára. Emiatt gondolták úgy, hogy liciteljárásra jelölik az ingatlanokat. A testületi ülésre készített előterjesztés szerint ingatlanbecslővel értékeltették fel őket. Mindhárom telek 1259 négyzetméteres és a szakvélemény szerint forgalmi értékük egyenként 4,4 millió forint. A képviselő-testület úgy döntött, hogy ezen az áron kezdődik majd a licit, amit várhatóan májusban tartanak meg.Egy másik ingatlanától is megválik a csornai önkormányzat. „Közcélra" engedi át a területet, amelyen a tervek szerint az állam által ígért tanuszodát építik meg. Hosszas keresés után a műfüves focipálya melletti edzőpályát jelölték ki a beruházásra. A talajtani vizsgálatok után jutottak arra a szakemberek, hogy ez az ingatlan lesz alkalmas az építkezésre. 3707 négyzetméteres részt enged át a város az államnak. A polgármester megjegyezte: remélik, hogy a kivitelezés is mielőbb elkezdődhet.Az úgynevezett tartós földhasználati joggal terhelt önkormányzati tulajdonú ingatlanok rendezése is napirenden volt csütörtökön. Szalainé dr. Németh Annamária jegyző kifejtette: azokról a telkekről van szó, melyeknél a föld tulajdonjoga az önkormányzaté, a ráépített ház viszont a benne élőké. Az előterjesztésből kitűnik, hogy huszonhárom ilyen ingatlan van a településen, jellemzően a kis-csornai városrészen. Annak idején szociálisan rászoruló családok kaptak ilyen konstrukcióban otthont. A jogszabályok lehetővé teszik, hogy a „házak alatti" földet az önkormányzat ingyen átadja a lakóknak. A képviselő-testület elfogadta a javaslatot.