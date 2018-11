Harminc éve töretlen a fejlődés az Interfánál Szanyban

Endrődy Edit és Angyal Károly cégvezetők a Rábaköz legnagyobb munkaadó vállalkozását irányítják.

Az Interfa kft. Szanyban hat dolgozóval kezdte meg működését 1988-ban. A harminc esztendő alatt a Rábaköz legnagyobb munkaadójává vált. 2016-ban elért eredményei a megye huszonötödik legerősebb vállalkozásává tették, foglalkoztatóként pedig a megyei listán a nyolcadik helyen állt. A szanyi cégnél készült termékek a világ minden részébe eljutnak és nincs az az extrém megrendelői kívánság, amit ne tudnának teljesíteni.A Interfa történetét Endrődy Edit és Angyal Károly cégvezetők elevenítették fel a Kisalföldnek és beszámoltak a terveikről is.– A kft.-t 1988-ban a német Himolla cég a csornai Bútoripari Szövetkezettel együtt alapította – kezdte Angyal Károly. – Kilenc évvel később szerezte meg a Himolla a százszázalékos tulajdonjogot, 1998-ban pedig már bővítette is tevékenységét. Az asztalosipar mellett varrodát és kárpitosműhelyt hoztak létre. A létszám persze folyamatosan emelkedett, ebben az időben már száztizennyolcan dolgoztak a társaságnál. Egyre bővült az igénybe vett terület is. A kezdeti nyolcezer négyzetméter után ma már harmincezer négyzetméteren dolgozunk és további fejlesztések is napirenden vannak. Jelenleg ötszázhatvankilenc alkalmazottja van az Interfának Szanyban, illetve a Nógrád megyei Rétságon is foglalkoztatunk kétszázötven embert.2016-ban nagy változás történt a szanyi vállalkozás életében. A szintén a Himolla tulajdonában lévő rétsági céget, amely szabászatot és varrodát üzemeltetett, az Interfa kft.-be „olvasztották be". Így ugrott meg a létszám jelentősen.– A Győr-Moson-Sopron megyei társaságok között a huszadik helyről a nyolcadikra léptünk előre a foglalkoztatást figyelembe véve abban az évben. Már nyolcszáztizenkilenc munkatársunk van – tájékoztatott Endrődy Edit, a cég gazdasági vezetője.Angyal Károly hozzátette: az Interfa pozíciói a cégcsoporton belül erősebbek, mint valaha. Szanyban van ma már az anyavállalat faipari központja, azaz a teljes faipari termelés túlnyomó többsége itt koncentrálódik. A nagy múltú bajor Himolla cégcsoportnak Magyarországon kívül Szlovákiában és Romániában vannak még leányvállalatai.Az egyre fokozódó teljesítmény megköveteli a létszám bővítését is. Folyamatos tehát a munkaerő-felvétel. Szany negyven kilométeres körzetéből ingyenes buszjáratok viszik munkába, illetve szállítják haza az interfásokat, de kísérleti jelleggel már külföldi állampolgárokat is foglalkoztatnak. Jelenleg hét szerb munkavállalót „kölcsönöznek" egy ezzel foglalkozó cégtől.– Egyre nehezebb a megfelelő munkaerőt megtalálni a körzetben, ezért próbálkozunk más megoldásokkal. A Szerbiából érkezettek az egyik közeli faluban kaptak szállást, vannak közöttük magyar ajkúak is – jegyezte meg Angyal Károly.– Igyekszünk persze inkább a szűkebb környezetünkből felvenni a munkatársakat. Amellett, hogy nagy létszámmal működünk, mégis családias munkahely az Interfa. Hosszú távú, tervezhető és kiszámítható munkalehetőséget biztosítunk. A béreket folyamatosan zárkóztatjuk fel, és tartjuk azt a szintet, amely országosan is jellemző. Az idei évben az alapbérek emelkedése minimum tízszázalékos volt. A jövő évi tervekben is hasonló nagyságrenddel számolunk, és ezzel próbálunk a környékbeli cégek előtt maradni – fejtette ki Endrődy Edit.Az elképzelésekről a cégvezetők elmondták: a növekvő megrendelések miatt kifejezetten nagy raktár- és alkatrészkészlettel rendelkeznek. Emiatt újabb építkezéseket terveznek. A raktárhely bővítése mellett a termelési kapacitást is fejlesztik. Területi adottságaik behatároltak, de újabb hatezer négyzetméter beépítésére lesz szükség, melynek lehetősége még adott a telephelyen. A Szanyban készült bútorok a világ minden részébe eljutnak és gyakran egészen különleges kívánságokat is teljesítenek. Az, hogy a különböző motorizált, automatizált funkciók elérhetőek legyenek egy-egy ülőgarnitúrában, szinte alapkövetelmény ma már. De lehetőség van audiorendszer beépítésére is, és újabb fejlesztésként gyártanak hanggal vezérelhető bútorokat is.A harminc évvel ezelőtti hat alapító tag közül már csak a szanyi Nagy Sándor műszakvezető dolgozik az Interfában. A Kisalföldnek azt mondta, a három évtized alatt sem jutott eszébe, hogy más munkahelyet keressen.– Már akkor is nagyon jó közösség volt a cégnél és hiába lettünk sokkal többen, ez azóta sem változott. Gyalugép mellett kezdtem mint szakmunkás, azaz a termelés minden szintjét megjártam a harminc év alatt. A kezdetekben persze nem gondoltuk, hogy ilyen fejlődés előtt áll a társaság, de büszke vagyok rá, hogy részese lehettem mindennek – fogalmazott Nagy Sándor.