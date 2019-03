Gyuri juhászt mindenki ismeri

Végh György, vagy ahogy a környezetében ismerik, Gyuri juhász. Az állomány magyar rackajuhokból áll, a

négyszáz báránnyal együtt közel kilencszáz tagú.

Végh György édesapja gulyás volt, így a vérében van az állatok szeretete. Az iskolai szünetekben marhapásztorként teltek nyarai.– Apámmal már ötévesen kint voltam a legelőn, sokat tanultam tőle. A fertőendrédi újmajorban egy budapesti vállalkozónak volt 600 anyabirkája, itt sajátítottam el gyerekként a juhászatot nagy tudású, Alföldről érkezett juhászoktól – mondta el a kezdetekről.S hogy miből állnak egy juhász mindennapjai?– Korai kelésből. Nyáron hajnali négykor kihajtom az állatokat. Miután jóllaktak, beterelem őket. Ezt az itatás, delelés követi, majd délután négytől úgy este kilencig újabb legeltetés. A melegben a juh vagy a birka nem legel, hajnalban és este van ennek az ideje. Ezek a fajta állatok éjjel-nappal kint vannak, a szabad ég a hodályuk – beszélt a ridegtartásról Gyuri juhász, merthogy a környezetében mindenki így hívja.Az állomány magyar rackajuhokból áll, a négyszáz báránnyal együtt közel kilencszáz tagú.S hogy mi a jó juhász ismérve? – Egy juhászt a nyáj állapotából lehet lemérni. Ránézésre tudom, ha baja van az állatnak. Ha sánta, büdössánta vagy ha belső baja van, azt kezelni, gyógyítani is tudni kell. A másik ismérv a kutyája tudása. Azt tükrözi, amit az ember megtanított neki. Egy igényes juhászembernek olyan kutyája van, amit a világ összes kincséért se adna oda – beszélt a nagy becsben tartott négylábúakról.A harmadik ismérv pedig a birkapörkölt, mert egy jó juhász azt is ízletesen készíti. A Vitnyédi Zsiványok és Gyuri juhász főzőcsapata egyre nagyobb hírre tesznek szert. A betyár- és juhászgúnyába öltözött brigádot nemcsak hazánkban, de az országhatáron túlra is hívják. Legutóbb Ausztriába, Szlovéniába és Németországba kaptak meghívást.Az utánpótlásról elmondta, hogy szerinte a fiatalság a pásztor életben sajnos nem lát jövőt. Őt sem az anyagiak hívták a pályára, e mesterséghez elengedhetetlen az állatok szeretete. Gyuri juhásznak három fia van. Bár bízott abban, hogy legalább az egyikük a nyomdokaiba lép, úgy tűnik, ők is más utat választanak.– Igazi magyar embernek tartom magam úgy külsőleg, mint belsőleg. Szeretem a cifraszűrömet magamra ölteni. A Hortobágyon varrattam, nemezből, birkagyapjúból készült – beszélt öltözete legékesebb darabjáról.– Mesterségem nyugalomra tanít. Mérhetetlen nyugalom árad az állatok felől az emberek irányába. Átgondoltam már az életemet, nem egyszer, sem kétszer. Itt nincs rohanás, lelassul az idő. Szeretem ezt a szakmát. Mindennek tudok örülni, még a madaraknak, mezei virágoknak is. Nem kellenek nagy csodák az életben, azok itt vannak körülöttünk, bennük élünk – mondta végül Gyuri juhász.