Görbicz Anita a vendég Kapuváron

A Berg Kaszinó Egyesület szeretettel vár mindenkit a következő Berg-estés rendezvényre, amely március 21-én (csütörtök) délután fél 6 órakor kezdődik a kapuvári Rábaközi Művelődési Központban.Az est vendége Görbicz Anita , a Győri Audi ETO KC 233-szoros válogatott, s a világ legjobbjának is megválasztott női kézilabdázója. Az eseményen meghívottként részt vesz Danyi Gábor , a Győri Audi ETO KC vezetőedzője, valamint a kapuvári Holanek Zoltán, a csapat erőnléti edzője is.A rendezvény egyben az idén 100 éves megalakulását ünneplő Kapuvári Sport Egyesület centenáriumi rendezvénysorozatának nyitó eseménye is, melyre a belépés díjtalan.A szervezők kérik az érdeklődőket, hogy a meghívottak előtt is tisztelegve lehetőség szerint zöld felsőben érkezzenek.