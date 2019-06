Gestetner Dávid életéből filmet forgatnának lelkes rajongói

Csorna „világraszóló" szülöttje Gestetner Dávid (1854), a stencilgép feltalálója. Életét, munkásságát nem igazán ismerik hazánkban, noha az általa kikísérletezett és kidolgozott technikát ma is használják. Arcképével viszont mindenki találkozhat, aki átutazik szülővárosán, hiszen a keleti körforgalom Rubik-kockáján látható. Nem véletlen tehát, hogy a napokban Gestetner Dávid rajongói, találmányának gyűjtői, emlékének ápolói látogattak el Csornára. Köztük Erwin Blok.



A holland, nyomdász vállalkozóként dolgozó fiatalember gyűjteménye több mint ötszáz darabból áll. Valamennyi Gestetner-termék. Szoros kapcsolatban áll a feltaláló leszármazottjaival is, szinte családtagként kezelik. Ő és barátai Budapesten rendeznek kiállítást a Gestetner-örökségből a Fuga Építészeti Központban.



Erwin Blok szívesen hozta el Magyarországra kollekcióját, de egy feltétele volt: látni akarja Csornát. Így került a Rábaközbe Erwin mellett Szili József nyomdai gépmester, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem grafikai stúdiójának vezetője, Major Lajos, Párizsban élő tervező grafikus és Szigeti Árpád képzőművész-grafikus. Közös bennük, hogy tisztelettel és csodálattal néznek Gestetner Dávid életművére.



Erwin Blok például tízévesen, iskolájában találkozott egy sokszorosítógéppel. Rövidesen magának is vásárolt egyet és azóta is szenvedélyes gyűjtő. Régóta ismerte Csorna városának nevét és alig várta, hogy személyesen is felkereshesse. Járt az izraelita temetőben a család síremlékénél, megnézte a Gestetner-féle vegyesbolt helyét, ami ma üres telek a Mártírok terén. És fényképezkedett természetesen a Rubik-kockával. „Nagy örömmel tölt el, hogy Csornán lehetek" – jegyezte meg Erwin Blok.



A többiek szerint ő az, aki élteti a feltaláló kultuszát, míg ők csak a követői lehetnek.



– Az a célunk, hogy bemutassuk minél több embernek, ki volt és mit adott a világnak Gestetner Dávid. Ne csak a szakmában, azon belül is csak egy szűk körben ismerjék a nevét – fogalmazták meg vállalt feladatukat. Tervezik egy kiadvány megjelentetését is, illetve dokumentumfilm készítését, ami bemutatja a Gestetner-sztorit.

A látogatásnak tehát lesz folytatása, hiszen a filmből nyilván kihagyhatatlan lesz Csorna és a Mártírok téri szatócsbolt.