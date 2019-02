Fúvósok - Pár nap alatt 26 zenésszel újjáalakult Kapuvár legendás zenekara

Május elsején újra fúvósok ébresztik a várost

Az egykori zenekari tag Szabó Tamás és édesapja, Szabó László, valamint Horváth Csaba és a jelenleg beledi iskolaigazgató Kőszegi Németh József karnagy - négyük hívó szavára valamennyi szólamra megérkeztek a zenészek. A zenekarvezető korábban Kőszegen trombitált és a győri színházban énekelt, illetve tanított, iskolát igazgatott, zenekart vezetett Orosházán. Képzett zeneművész, akinek különösen kedves a fúvósmuzsika.A szólamokra megvannak a zenészek, a hosszú kihagyás után most sok gyakorlás jön, mert olyan minőségi zenekarrá szeretnének válni, mint alapítójuk Mihálka Jenő vagy az őt követő kiváló karnagyaik idején voltak - mondta Szabó Tamás. Jelenleg csak régi tagok gyűltek össze, de kiemelt feladatuknak tekintik, hogy fiatalítsanak, új tagokat toborozzanak. Hámori György polgármester maga is elment az újjáalakuló kapuvári fúvószenekar első próbájára, hogy támogatásáról biztosítsa a zenészeket. Azt mondta, nagy öröm számára, hogy a nagy hagyományú és a városban népszerű művészeti csoport ismét együtt muzsikál.Az újjáalakult fúvószenekar első "fellépésük" időpontját is meghatározta már. Kapuváron évtizedes hagyomány volt, hogy május elsején a fúvósok teherautókra, lovaskocsikra szálltak és aznap zeneszóra kelt a város. Idén ismét felkerekednek, így újra fúvósmuzsikára ébredhet május elsején Kapuvár.