Füstbomba robbant Szilban: két ujja roncsolódott a 13 éves lánynak

Vélhetően füstbomba robbant fel vasárnap este Szilban annak a 13 éves lánynak a kezében, akinek a baleset következtében a győri kórházban a bal kezén két ujjpercét amputálni kellett.A rendőrségre vasárnap este érkezett a bejelentés, hogy Szilban egy 13 éves gyerek sérült meg pirotechnikai eszköztől. A Kisalföld érdeklődésére a megyei sajtószóvivő azt nyilatkozta, hogy a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen eredetű és összetételű eszköz robbant fel a kamasz kezében. A lányt a mentők kórházba vitték. A Csornai Rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.A kislányt a győri Petz-kórházba szállították, ott prof. Oláh Attila orvos igazgató érdeklődésünkre elmondta: vélhetően füstbomba robbant fel a kiskamasz kezében, ami olyan szinten roncsolta bal kezének két ujját – a mutatót és a középsőt –, hogy az utolsó ujjperceket azokon amputálni kellett. A műtéten túl van a lány, de örök tanulság lesz neki ez a történet. Úgy tudjuk, hogy bár Szilban történt a baleset, a 13 éves lány nem helybeli.Egy középkorú szili férfi is hallott az esetről: – Ha jól tudom, a balesetet szenvedő lány füstbombát próbált meggyújtani a barátnőjével a kultúrház mellett. Az egyiket sikerrel, a másik viszont nem füstölt, így megmozgatta. Ekkor lépett akcióba a pirotechnikai eszköz. Úton-útfélen felhívják a figyelmet ezen eszközök veszélyeire. Óva intek mindenkit a használatuktól. Ismeretlenül is jobbulást kívánok neki.A füstbombák égésekor színes, sűrű füstfelhő keletkezik. Ezt az eszközt nemcsak az airsoft és a paintball játékokhoz használják, hanem szórakoztatásra is.

Korábban

A kislányt a győri Petz-kórházba szállították, ott prof. Oláh Attila orvos igazgató érdeklődésünkre elmondta, vélhetően füstbomba robbant fel a kiskamasz kezében, ami olyan szinte roncsolta bal kezének két ujját - a mutatót és a középsőt -, hogy az utolsó ujjperceket azokon amputálni kellett.A műtéten túl van a lány, de örök tanulság lesz számára ez a történet.

Vasárnap írtuk:

Bejelentés érkezett a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába vasárnap 19 óra 5 perckor arról, hogy Szilban 13 éves gyerek sérült meg pirotechnikai eszköztől -a Police.hu.A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján ismeretlen eredetű és összetételű eszköz robbant fel a fiatal kezében. A lányt a mentők a kórházba vitték. A Csornai Rendőrkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.