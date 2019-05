Fortuna Csornán kopogtatott

Előbbinél főként a helyi, a környezetemben történő hírek keltik fel az érdeklődésem, a Borsot pedig a szórakoztató írásai miatt olvasom

Babics Tamásné Magdolna

- kezdte Babics Tamásné Magdolna, aki egyáltalán nem számított arra, hogy e két lap hozza meg a szerencséjét.A Nyerő kód játék révén ugyanis 200 ezer forinttal gazdagodott a csornai asszony. - El sem akartam hinni, mikor láttam, megvan a nyerő kód. Nagyon örültem neki - emelte ki a nyugdíjas, aki a pénz helyét is tudja már.- Festetés előtt állunk, úgyhogy nagyon jókor jött a nyeremény - mondta, majd hozzátette: - Van két unokánk, akiknek minden tőlünk telhetőt igyekszünk megadni. Nekik is biztosan jut valamire az összegből.Babics Tamásné a játékot a jövőben is figyelemmel kíséri. Erre pedig megvan az esélye. A Bors által indított nyereményjáték ugyanis még június 9-ig tart, a Kisalfölddel az olvasók pedig tovább növelhetik nyerési esélyeiket, s akár 1 millió forintot is magáénak tudhat majd a szerencsés. Vajon kire "mosolyog" legközelebb Fortuna?