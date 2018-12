Fiaiért él a farádi apuka - olvasónk forintjaiból ajándékra is jutott

Kocsis Józsefet szeretettel veszik körül fiai.

– Szerencsére a szüleimre és az anyai nagyszülőkre biztosan számíthatok – kezdte József.József sínhegesztőként dolgozik. – Általában időben, négy, legkésőbb öt órakor itthon vagyok. Ha ne adj’ isten éjjelre kell menni, akkor édesanyám besegít a gyerekekkel. A faluban is sokan mellénk állnak, és a családsegítőre is számíthatok – mondta a férfi, aki október óta neveli egyedül a fiúkat, azóta vannak külön az anyukától. A legkisebbet januártól szeretné bölcsibe íratni, jelenleg napközben az anyai vagy az apai nagyanyja vigyáz rá.A keresetéből kijönnek, de a pluszkiadásokra alig marad. Tüzelőjük ugyan még van, de hosszú még a tél, így a jóakarat forintjait fára, karácsonyi ajándékra, a legkisebb fiúnak kiságyra és az eltört mosdó pótlására fordították.