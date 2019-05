Fecskék csiripelésétől hangos a bogyoszlói Varga Tamás udvara

A bogyoszlói nyugdíjas, Varga Tamás portáján karnyújtásnyira is vannak fecskefészkek.

Valentin-napon töltöttem be a nyolcvanat – kezdte koráról a bogyoszlói Varga Tamás, aki a nyolc évtized alatt szerzett tapasztalatait, természeti megfigyeléseit is megosztotta a Kisalfölddel.Az udvarára lépve hangos csivitelés fogadja az érkezőt. A fecskék mellett verebek, rigók, galambok röpdösnek felettünk. Úgy tűnik, a szárnyasok kedvelik Tamás bácsiék portáját.A Mentsünk együtt fecskét! kampányunkkal, írásainkkal szeretnénk felhívni a figyelmet a kis madarak fontosságára. E célból született írásunk is.Tamás bácsiék melléképületeiben harminckét fecskefészket számláltunk össze. – Ezeknek jó harmada lakott. Csak az úgynevezett lomtárban van vagy húsz fészek – mutatja a nyugdíjas. Valóban, gerendánként minimum két madárlakot is felfedezhetünk.– Régen szinte minden háznál voltak állatok, ahogy fecskék is. Mára az állattartók és a fecskék száma is megfogyatkozott. Tíz-tizenöt évvel ezelőtt még olyan nyüzsgés volt itt, hogy egymást kerülgették a légtérben. Hajnalban az udvaron futó vezetékre ülnek ki, így reggelente a fecskék csicsergésére ébredünk – mondta a nyugdíjas, aki minden fészek alá eszkábált egy-egy deszkát.Tamás bácsi a fecskefészkek közötti különbségeket is megmutatta. A füstifecske körben nyitott sárfészkeit elsősorban istállók, mezőgazdasági épületek esőtől védett részeire építi. – A molnárfecske az eresz alatt, a fészkét félgömbösre és zárva úgy rakja sárból, hogy csak szűk bejárója marad. Akkora röpnyílást hagy szabadon, amin épphogy ki tudja préselni magát. Különben elfoglalnák otthonát a verebek.Volt, hogy száraz időben nem találtak fészekanyagot, így Tamás bácsi a vakondtúrásra öntött vízzel biztosította a muníciót.– A változó természethez az állatok és a madarak is alkalmazkodnak. Mások lettek a szokásaik, keresik az életlehetőségeket. A balkáni gerlék gyerekkoromban jelentek meg a környéken először, azóta rengeteg van belőlük. A vadgerle általánosan gyakori volt egykor, ma viszont újdonság, ha hallhatjuk a hangját. Az örvös vadgalamb olyan helyeken fészkelt régen, ahol nem volt nagy mozgás. Ez is megváltozott. Tavaszonként már várom az érkezésüket – sorolta a nyugdíjas, aki két évtizede erdőgazdaként is ténykedik. – Régebben élményszámba ment, ha esetleg szarvast látott az ember, de dámvad sem volt a környéken. Manapság már mindkettő gyakoribb – beszélt élményeiről.Tamás bácsi disznókat és két szarvasmarhát tart. Valószínű, ez vonzotta oda a madárállományt is. A napja az állatok gondozásával kezdődik. – Azzal is fejeződik be – teszi hozzá.A kora ellenére aktívan éli mindennapjait. Az állatok etetése mellett, ha kell, fát vág, tesz-vesz az udvaron. – Nehezen bírom, ha három-négy napig eső van, és nem lehet kint dolgozni. Amíg tudom, addig csinálom. Igaz, hogy egyre gyakrabban ülök le a padra kicsit megpihenni, de ez talán megengedhető ebben a korban – mondta végül mosolyogva.