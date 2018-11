Falugondnoki szolgálat: Bodonhely kezdetektől élen járt

Szabó Mihály tizenöt éve dolgozik falugondnokként Bodonhelyen.

Két évtizedes múltja van Győr-Moson-Sopron megyében a falugondnoki szolgálatnak. Ezen alkalomból tanácskoztak a napokban Mihályiban, ahol szó volt a változásokról is.Megyénkben jelenleg ötvenhét falugondnoki szolgálatot tartanak nyilván. Kozma Judit, a Vas és Győr-Moson-Sopron megyei falugondnokokat összefogó egyesület vezetője e szolgálatról kiemelte: – E forma meghatározó egy kis falu életében, és a magyar szociális ellátórendszerben is. A környező országokban nincs ilyen jellegű szolgáltatás, kivéve a határon túli magyarlakta térségekben, Erdélyben és a Vajdaságban. Üdvözlendő, hogy a Magyar Falu Programba kiemelt elemként a falugondnoki hálózattal kapcsolatos tervek is bekerültek.Az egyesület elnöke arra utalt, hogy tervezik a hálózat kibővítését. Ez jelenleg csak a 600 lélek alatti településeken működik. A már életbe lépett módosulásokról a vezető elmondta, gyökeresen megváltozott a továbbképzési rendszerük: – Eddig hat év alatt kellett a falugondnoknak mint szociális szolgáltatónak 60 kreditpontot szereznie. Ez most négy évre csökkent és több témakör közül lehet választani. A pontok az elvégzett képzések után járnak – mondta Kozma Judit. Hozzátette: először minden önkormányzatnak mint szervezetnek regisztrálni kell egy online felületen, majd a falugondnoknak is, aki ezt követően mehet csak a továbbképzésre.Bodonhely a megyéből elsőként csatlakozott a programhoz. Húsz évvel ezelőtt az azóta polgármesterré választott Kenesei Ferenc töltötte be a falugondnok tisztét. – Elmondhatom, hogy én voltam a megye első falugondnoka – emelte ki. – Időközben a faluban megtanulták, mit jelent e szolgálat, mire vehető igénybe, és azóta is zökkenőmentesen működik.Kenesei Ferenc öt évre rá polgármester lett, s azóta Szabó Mihály vezeti a falubuszt. Ennek már tizenöt éve, és a feladatok is gyarapodtak. Mára az óvodások Bágyogszovátra szállítását is elvégzik. Emellett ha kell, Szabó Mihály kiváltja a recepteket vagy orvoshoz viszi a bodonhelyieket. Szerencsésnek mondják magukat, hisz másfél évtizede számíthatnak munkájára.– Stabil, megbízható, akire rá lehet bízni a feladatokat és önállóan végzi a munkáját – értékelte munkáját a polgármester.