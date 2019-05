Ezért olvasson el mindent, amit aláír a bankban - Félmillió után kesereg a farádi Horváth Sándor

Horváth Sándor állítja, a bizalmát használta ki az ügyintéző. Ő ugyanis az eléje tett papírokat nem nézte meg, csak aláírta.

Tanulságos esetet élt meg a farádi Horváth Sándor. Sanyi bácsi nyolcvanesztendős, egész életében bizalommal volt az emberek iránt. Másfél évvel ezelőtt azonban – ezt állítja Sanyi bácsi – olyan ismerőse csapta be, akire évek óta bízta pénzügyeit.„Azért fordultam a nyilvánossághoz, hogy mindenkinek elmondhassam: vigyázzanak! Az emberi hiszékenységet kíméletlenül kihasználhatják, így jártam én is. Nyolcvan éven át értéknek hittem a bizalmat, az egymás szemébe nézést. Ettől a hitemtől azonban most megfosztottak" – fogalmazta meg érzéseit Horváth Sándor. Azt is elmondta, hogy rendőrségi ügyet csinált a dologból, de nem állapítottak meg bűncselekményt. Polgári pert indíthatott volna, de ügyvédje lebeszélte. „Többe került volna a leves, mint a hús" – jegyezte meg.Sanyi bácsi évekkel ezelőtt nyitott számlát az érintett pénzintézetben. Elégedett volt a „kiszolgálással", ügyei intézésével. Amikor 2017 nyarán eladta földjét, a vételárat, 1,9 millió forintot is betétbe rakta. 2018 januárjában, amikor az éves elszámolást megkapta, döbbent csak rá, hogy 500 ezer forint hiányzik számlájáról. Azonnal a keresésére indult, hiszen tudta, hogy nem vette fel a pénzt és arra is tisztán emlékezett, hogy az 1,9 milliót egy összegben hagyta a bankban. Meg arra is, hogy jó sok papírt alá kellett írnia, amiket a pultban ülő hölgy tett eléje.– Ma már tudom, köztük volt az is, amelyiken igazolom félmillió forint felvételét. Aláírtam, nem néztem meg, hova teszem a kézjegyemet. De hát oda jártam évekig, mindig minden rendben volt. Most sem fordult meg a fejemben, hogy baj lehet – eleveníti fel a történteket újra és újra az idős nyugdíjas, aki aztán hiába futott a pénze után. Azt mondja, az ügyintézőt még hazugságvizsgálatnak is alávetették és az eredmény pozitív lett.– Ez mégsem volt elég. Én határozottan tudom, hogy igazam van és tudom, hogy azt a pénzt ellopták tőlem. Ezt bizonyítja számomra a hölgy mindvégig zavart viselkedése és az is, hogy az eset kirobbanása után két héttel már nem dolgozott a pénzintézetben. Megbíztam benne, hiba volt. Az én esetem legyen tanulság mindenki számára, hogy ne tévesszen meg senkit a kedves mosoly. Komoly tanulópénzt fizettem öregségemre. A félmilliót viszont már nem kapom vissza. Nem vagyok gazdag ember, nyolchavi nyugdíjam ez az összeg. Nyolcvanéves leszek, de ilyet még nem értem meg. Velem nem tud a hölgy elszámolni, de vajon a lelkiismeretével sikerül-e neki? – tette fel a kérdést Sándor.