Értékes és fontos munkát végeznek a közösségért

A civil szervezetek fontos szereplői a höveji közéletnek. A község vezetői igyekeznek is megbecsülni őket és ahogy lehet, az önkormányzat támogatja is a működésüket. A közelmúltban hívták össze a szervezetek képviselőit, hogy ünnepség keretében köszönjék meg a tevékenységüket.



Horváth Istvánné, Hövej polgármestere a Kisalföld érdeklődésére elmondta: a falu lakosságának huszonöt-harminc százaléka részt vesz valamelyik csoport munkájában.



A höveji dalkör minden helyi rendezvénynek nagyon aktív szereplője, tevékenységük fontos a közéletben.

– Az önkéntes tűzoltók, a csipkevarrók, a nyugdíjasok, a Nyakleves főzőcsapat mind-mind hasznos és a közösség számára értékes feladatokat lát el – jegyezte meg Horváth Istvánné. – Büszkén mondhatom, hogy megalakult nemrégiben a dalkör, illetve a Höveji Gyermekekért Egyesület is. Kulturális csoportjaink, nyugdíjasaink számos meghívásnak tesznek eleget a környéken, de járnak csornai és a megye messzebb eső területein megtartott rendezvényekre is. A Csipkevarrók Köre pedig országos eseményeken mutatja be falunk híres örökségét, a csipkét. Örömmel tölt el az is, hogy ezek a civil szervezetek szorosan együttműködnek, ha erre szükség van, például községi megmozdulásokon.