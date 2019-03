Engedélyezett lett a vásározás Kónyban

A kónyi piactér felügyeletét Tárkányiné Tóth Hajnalka, az önkormányzat munkatársa látja el.

Megnyílt a kónyi termelői piac. A közel 80 millió forintos beruházással a helyi és a környékbeli termelőket, élelmiszer előállítókat szeretnék „helyzetbe hozni". A képviselő-testület rendeletben szabályozta a létesítmény működését. Az első tapasztalatok jók.– Az első napokban is érkeztek már árusok és nem panaszkodtak a keresletre, gyakorlatilag mindent eladtak – mondta a Kisalföld érdeklődésére Tárkányiné Tóth Hajnalka, akit az önkormányzat a piacfelügyelői teendőkkel bízott meg. Nyilván majd a következő hetekben élénkül meg a forgalom, érkeznek például a palántások.Huszonnégy parkoló is a vásározók igényeit szolgálja.Kónyban évtizedek óta működik köztéri árusítás, most ezt szabályozott keretek közé szorította az elöljáróság. Az egykori sportpálya, korábban vásártér területén európai uniós pályázati támogatással alakították ki a termelői piacot. Ötezer négyzetméteres a létesítmény, amin hétszáztíz négyzetméternyi a nyitott és százhatvan négyzetméteres a fedett árusítórész. Helyet kapott egy kiszolgálóépület is, irodával, mellékhelyiségekkel.– Megkaptuk a működési engedélyt a termelői piacra, innentől kezdve várjuk mindazokat, akiknek értékesítésre szánt termékük, terményük van – jegyezte meg Aller Imre polgármester.– Be kell járatni a piacot, de bízom benne, hogy népszerű lesz. A pályázatban huszonkét együttműködő termelőt neveztünk meg. Rajtuk kívül természetesen mindenki előtt nyitva áll, a lehetőség adott. Aki úgy érzi, hogy eladó portékája van, jöjjön a kónyi piacra. Persze a feltételeket, szabályokat betartva.Az önkormányzat rendeletben rögzítette, hogy a piac keddenként reggel héttől délután kettőig van nyitva, szerdától szombatig pedig hét órától délig. Helypénzt is kell fizetni, négyzetméterenként ötszáz forintot. A kónyi termelők ennek az összegnek a felét fizetik. Szabályszegés esetén a vétkes árus akár fél évre is kitiltható a területről.