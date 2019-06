Egyházi kezelésbe kerül Kapuváron a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium

Biró Péter, a Kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola igazgatója

– Egy hosszú folyamatnak értünk az első komoly állomásához – kezdte Biró Péter, a Kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola igazgatója. A Soproni Tankerületi Központtól a Győri Egyházmegyéhez kerül ugyanis a Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium. Hozzátette: – A korábbiakban a váltást az alkalmazotti közösség, a diákönkormányzat, a szülők és a városi önkormányzat is véleményezte. Ezt követően a nagykorúságot betöltött tanulók – a kiskorú tanulók helyett a szüleik – szavaztak, s a megkérdezettek 80 százaléka támogatta az egyházi kezelésbe kerülést. Végül az emberi erőforrások minisztere is jóváhagyta a fenntartóváltást – sorolta a megelőző lépéseket az igazgató.Ám ezzel még nem zárul le a folyamat, hisz az átszervezés és az egyeztetések jelenleg is zajlanak, hogy a szeptemberi tanévet már az egyház fenntartásában kezdjék meg a gimnáziumban.A korábban tartott fórumon dr. Veres András megyés püspök arról tájékoztatta a szülőket, hogy a gimnázium jelenlegi tanulói azokkal a feltételekkel fejezik majd be a képzésüket, amelyekkel elkezdték.A tervek szerint az egyházmegye egyesíti a katolikus óvodát, iskolát, valamint a gimnáziumot. – A működési engedély iránti kérelmet Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda névre adtuk be. A mindennapokban használatos, rövid név Páli Szent Vince Iskolaközpont lesz – tudtuk meg Biró Pétertől.

Az óvoda szervezeti felépítése változatlan marad. A gimnázium és az általános iskola egységes iskolaként fog működni, de hosszú időre és türelemre lesz szükség, míg az intézmény szellemiségében is megvalósul az egység

– fejtette ki az igazgató.A nevelőtestületet illetően továbbra is a jelenlegi tanárokkal képzelik el a folytatást, az új intézmény vezetéséről pedig a fenntartó dönt. A gimnázium új osztályaiban szeptembertől heti két órában lesz hittanóra, s az intézményben a katolikus lelki nevelés lesz az irányadó.– A felvételnél nem kizáró ok, ha egy diák más felekezet tagja. A református és az evangélikus egyházzal is nagyon jó a kapcsolatunk – emelte ki az intézmény igazgatója, Biró Péter.A korábbiakhoz hasonlóan egy nyolc és egy négy évfolyamos osztályt indítanak.A középiskolai felvételi eljárás során már a fenntartóváltás lehetőségének ismeretében döntöttek a szülők és a tanulók a jelentkezésről. A gimnázium iránt továbbra is nagy érdeklődés mutatkozik.