Drogkereskedő Dörben - Évek óta zavarták az elnök vendégei a falu nyugalmát

Kábítószergyanús anyagokat találtak a rendőrök K. Norbertnél.

Hamis rendszámmal közlekedett



K. Norbert nem csak drog miatt került összetűzésbe a törvénnyel. 2018 októberében egyedi azonosító jellel való visszaélés miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az történt, hogy forgalomból kivont autójára egy idegen, cseh felségjelű rendszámot szerelt fel. Egy rendőri igazoltatás során bukott le.

Az elmúlt években Dör község neve többször szerepelt rendőrségi tudósításokban. Számos esetben kábítószergyanús ügyek miatt jártak a nyomozók a faluban. Tegnap kiderült, hogy a csornai roma nemzetiségi önkormányzat elnökének otthonában tartottak többször is házkutatást.A Dörben élő K. Norbert nem először került a hatóságok látókörébe a drog miatt: 2016 augusztusában is házkutatást tartottak a nyomozók egy döri családi házban. Abban az ügyben is vélhetően a most elfogott férfi volt érintett. 2017 februárjában újabb házkutatás során konyhája hűtőjében találtak gyanús port. Őt elfogták, előállították és kábítószer-birtoklás gyanúja miatt indítottak eljárást. 2018 őszén ugyancsak rendőrök kutattak K. Norbert otthonában egy korábbi bűncselekmény miatt. Ismét találtak kábítószergyanús anyagokat.Az összehangolt akcióban kábítószer-fogyasztókat is elfogtak – adtuk hírül. A nyomozók kábítószergyanús anyagokat, valamint a drog hígításához és porciózásához használatos anyagokat és eszközöket találtak és foglaltak le. Két férfit vettek őrizetbe, a csornai nemzetiségi önkormányzat elnökét és 28 éves bűntársát. Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják őket.A Kisalföld kiderítette: K. Norberték évekkel ezelőtt Csornáról költöztek Dörbe, aminek a falubeliek nem nagyon örültek. Egy, a neve elhallgatását kérő informátorunk egyenesen úgy fogalmazott, hogy megszűnt a nyugalom a községben. "Nem is annyira velük volt baj, hanem inkább azokkal a gyanús alakokkal, akik rendszeresen megjelentek náluk, illetve a faluban. Nem bántottak ugyan senkit, de azért nem éreztük biztonságban magunkat" – mondta. Egy másik, a fiatal generációhoz tartozó helybeli arról beszélt, hogy mindenki tudta, mivel foglalkozik a férfi és várták, mikor bukik le. "Azt is tudtuk, hogy vitték már be a rendőrök drog miatt, de eddig mindig ki is engedték" – jegyezte meg.A döri esetek mellett az elmúlt hónapokban több, a Rábaközben történt drogos ügyről is beszámoltunk. Idén, az új év másnapján Rábacsanakon ellenőriztek a rendőrök egy autót. Alufóliába csomagolt, kristályos állagú, kábítószergyanús anyagra bukkantak. Ehhez hasonló volt az a február 4-i eset, mikor a Dör közelében ellenőrzött személyautóban kábítószergyanús anyagokat és a használatukhoz szükséges eszközöket találtak a rend őrei. A Rábacsanaknál ellenőrzött 25 éves szanyi férfinél és 23 éves rábaszentandrási utasánál, valamint a Dörnél igazoltatott csornai és fertőendrédi fiataloknál is pozitív értéket mutatott a drogteszt.Február derekán adtunk hírt egy tavaly nyári ügy lezárásáról. Kapuvár külterületén egy személygépkocsi sofőrjének igazoltatásakor a gépkocsiban nyolc darab, papírba sodort, zöld növényi törmeléket tartalmazó, kábítószergyanús anyagot találtak, amit lefoglaltak. A 24 éves férfi a helyszínen elismerte, hogy korábban kábítószert fogyasztott. Ellene nemcsak kábítószer-birtoklás megalapozott gyanúja, hanem bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt is eljárást indítottak.