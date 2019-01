Csorna helyett Győrbe indulnak az ügyeletre a betegek nyolc rábaközi településről

Illusztráció

Nyolc falu kilépett a csornai háziorvosi ügyeleti rendszerből. Ahogy azt a Kisalföld korábban megírta, a kónyi, a győrsövényházi, a bezi, a fehértói, a rábacsécsényi, a rábaszentmihályi, a mérgesi és a kisbaboti önkormányzat váltott ügyeleti ellátást január elsején. (Kisalföld, 2018. október 4.) Az ezekben a falvakban élők ezentúl Győrben, a Dembinszky utca 29. szám alatt vehetik igénybe a szolgáltatást.Az érintett községek vezetői azt mondják, a szakmai érvekre hallgatva hozták meg a döntést a képviselő-testületek.– Az orvosokkal konzultáltunk, akik elmondták a szempontjaikat. E szakmai javaslatokkal szemben mi nyilván nem támasztunk akadályt. A képviselő-testület meghozta a szükséges döntést a januári váltásról. A helyieket tájékoztattuk az új rendről, ők sem emeltek kifogást. Évente közel kilencvenezer forintot fizettünk eddig a csornai ügyeleti társulásnak a működésre. Most ezt az összeget másra fordíthatjuk – hangsúlyozta érdeklődésünkre Barcza Tibor, Kisbabot polgármestere.Kollégájához hasonlóan nyilatkozott Balázs Vince is. Mérges polgármestere még azt is hozzátette: földrajzilag is észszerűbb, ha Győrhöz tartoznak.– Ha a mérgesiek betegek voltak, eddig is inkább Győrben kerestek orvost. Nekünk buszjáratunk sincs Csorna felé, autóval is egyszerűbb, ha a megyeszékhely felé vesszük az irányt. Akkor is, ha gyors segítségre van szükség – jegyezte meg.Horváth Gábor, Rábaszentmihály vezetője még kiemelte: a győri ügyeleti ellátásban két orvos dolgozik. Az egyik az úgynevezett vonulós, a másik a rendelőben fogadja a betegeket. Tehát ott az a helyzet sem fordulhat elő, hogy sokat kell várakozni, míg a beteg orvoshoz kerül.Szalay Imre, a csornai háziorvosi ügyeleti rendszer gesztorközsége, Bősárkány polgármestere kifejtette: emelniük kellett a tagdíjat, hogy a rendszer működését biztosítani tudják.– Az eddigi kétszáz forint helyett évente négyszázat fizetnek a tagönkormányzatok minden lakos után. Próbáltunk más megoldást találni, de nem változott a finanszírozás, nem sikerült új településeket bevonnunk és hiába kerestünk vállalkozást a működtetésére. Az idei évet mindenképpen így oldjuk meg, de közben gondolkodnunk kell a folytatáson – jegyezte meg végül Szalay Imre.A Kisalföld az ügyeleti rendszer szakmai működését, feltételeit is bemutatja következő cikkében.