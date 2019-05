Csodaszép finomságok készülnek egy bágyogszováti mézeskalács műhelyben - Fotók

Az idei versenytéma az eper volt, Amália e mellé gondolta ki a kutat, ami szorosan kapcsolódik Lajosmizséhez, a város víz-lelőhelyeihez.

A tavalyi versenytéma Mátyás király volt, ebből kiindulva kellett minél kreatívabbnak lenniük a résztvevőknek.

"Szívesen visszatérnék még a versenyre - a hangulat, a résztvevők és az egész élmény miatt. A szomszédos országokból is érkeznek versenyzők, így sok-sok új embert lehet megismerni. Az idei volt a negyedik alkalom, hogy Lajosmizsén versenyeztem" - meséli a nagyszentjánosi Udvardiné Angyal Amália, aki 14 éve Bágyogszováton él.Családi házuk mögött alakította ki műhelyét, ami sok-sok előnnyel bír, hiszen három gyermekük van. Ők gyakran benéznek édesanyjuk mézeskalács birodalmába, sőt a legnagyobbik alkalomadtán a díszítőtechnikákat is ellesi. Hobbiból ő is készít süteményeket. Logisztikusnak tanul, de édesanyja szerint kikapcsolódásnak mindig meg fog maradni a sütés szeretete."10 éves voltam, amikor először sütöttem tortát. Mindig is cukrász akartam lenni. Amióta megszereztem a végzettségemet (2000-ben), állandóan fejlesztem magamat.Nem járok tanfolyamokra, hanem igyekszem magamtól begyakorolni a dolgokat. Az első két évben még alkalmazottként dolgoztam, majd a legtöbb időmet a gyerkőcökre szántam. Ahogy egyre nagyobbak lettek, elkezdtem a mézeskalács-műhelyt (2011-ben)".Udvardiné Angyal Amália örömmel mesélt arról is, hogy amikor hazaérkezik egy versenyről, nagyon sokan elmennek műhelyébe, hogy megnézzék azt a mézeskalácsot, amivel elindult.Nem titok, hogy a mézeskalács készítő később egy cukrászműhelyt is ki szeretne alakítani, ahol rendelésre süthet egyedibbnél egyedibb kézműves tortákat.Majd Udvardiné Angyal Amália azt is elárulta, hogy hogyan indult ez az egész versenyzés. "Az előzmény az volt, hogy Győrben, a Vaskakas Bábszínházban rendeztek egy mézeskalács kiállítást és versenyt, ha jól emlékszem 2015-ben. A közönség szavazatai alapján első helyezést értem el egy falurészlettel, amit én készítettem"."Nagyon vonzzanak ezek a versenyek. Nem a helyezés miatt, hanem azért, mert megmutathatom másoknak a munkámat. Idővel majd a grillázst is meg szeretném tanulni" - teszi hozzá a vállalkozó, akinek egyik kedvenc édessége a madártej torta, ami korábban az ország tortája volt.Végül arról kérdeztük az aranyérmes mézeskalács készítőt, hogy melyik a legsűrűbb időszak a munkájában."Egyértelműen a karácsony, és az azt megelőző egy-két hónap. Mindent kézzel készítek, a legapróbb csipkedíszítésig. Karácsony tájékán például hajnaltól késő estig "gyártom" a házikókat, gömböket - utóbbiból tavaly 300 készült.Mindegyiket egyesével, szépen díszíteni, gondolhatod mennyi idő. De én ezt imádom, ebben élem ki gyerekkori álmomat" - mondja lelkesen Udvardiné Angyal Amália, akinek mindennapjait tavasszal a ballagások, pedagógusköszöntések, nyáron pedig az esküvők teszik sűrűvé.