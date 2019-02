Bérlőt keresnek a csornai fürdőbe

A csornai termál idei üzemeltetéséhez pályázaton keres vállalkozót a csornai önkormányzat.

Április 30-án lejár a csornai termálfürdő bérleti szerződése. Az önkormányzatnak az Aqua Sport 2005 Kft.-vel van megállapodása a létesítmény üzemeltetésére. A legutóbbi képviselő-testületi ülésen úgy döntöttek a városvezetők, hogy pályázatot írnak ki a strand működtetésére. Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester megjegyezte: a korábbi feltételekkel jelentetik meg a hirdetményt idén is.A bérbeadó és a bérlő most is egyéves szerződést köt majd.Ezek szerint a bérlő feladata lesz többek között a fürdő menedzselése és a megnyitáshoz szükséges hatósági engedélyek beszerzése. Ő gondoskodik szezonban a parkgondozásról, a takarításról, a medencék üzemeltetéséről, a vízminták vételéről és elvégzi a villamossági felülvizsgálatot is.A város adja a szükséges mennyiségű termálvizet, viseli a járulékos költségeket, úgy- mint áramdíj, vegyszerek ára, kútkezelő megbízási díja, a karbantartási költségek. A fürdő közüzemi díjait is (például víz, szennyvíz, áram) a város fedezi, ahogy a vízgépészeti feladatokat is biztosítja. Az önkormányzat „adja" az úszómestert és a létesítmény éjszakai őrzéséről is gondoskodik. A nyitás előtti területrendezés és takarítás ugyancsak a város felelőssége. Emellett a fürdő büféépületének bérbeadási joga is a városnál marad, valamint a termál parkolójának, illetve a kempingnek a bérbeadására is jogosult.A bérbeadó és a bérlő most is egyéves szerződést kötnek majd. A megállapodás azonban rögzíti, hogy az önkormányzat a jogviszonyt bármikor felmondhatja, amennyiben a fürdő fejlesztésére befektető jelentkezik, illetve saját vagy pályázati forrásból nagyobb léptékű fejlesztésbe kezd. A termál tervezett nyitvatartása idén is június elejétől augusztus végéig tart. A bérlő szezonban, azaz a nyitvatartás időszakában havonta 90 ezer forintot fizet a tulajdonosnak. A pályázatokat március 11-ig lehet benyújtani az önkormányzathoz.