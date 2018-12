Befejeződött Szil Község egészségházának energetikai korszerűsítése

A fejlesztés során a település egészségházának épülete került korszerűsítésre. A 34,88 millió forintos európai uniós beruházásnak köszönhetően Szil Község Önkormányzata az épület fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. Az elmúlt hónapok munkálatai során, az épület hőszigetelésének és nyílászáróinak korszerűsítése, kondenzációs kazán beépítése és az épület akadálymentesítése valósult meg.A munkálatok azért váltak szükségessé, mert az épület az elmúlt évtizedekben elhasználódott és már nem felelt meg a mai kor támasztotta hőtechnikai követelményeknek. A felújítással nagymértékben csökkenthetők a fenntartási költségek, és sokkal gazdaságosabban lesz üzemeltethető az épület. E mellett az is fontos szempont, hogy az alacsonyabb fűtési energiaigény hatására csökken a károsanyag-kibocsátás, így az eddiginél is többet tesznek a környezet védelméért.A támogatásnak köszönhetően Szil Községnek olyan közintézményi épülete lett, amely megfelel a mai energetikai előírásoknak és környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít, a megújult homlokzat pedig a településképet is javítja.A projektről bővebb információt aoldalon olvashatnak.