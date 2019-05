Befejeződött Dör Község háziorvosi rendelőjének korszerűsítése

Dör Község háziorvosi rendelőjének épülete nagyon rossz állapotban volt, ezért szükségessé vált a meglévő orvosi rendelő korszerűsítése. A 10,3 millió forintos európai uniós beruházásnak köszönhetően az épület utólagos hőszigetelése valósult meg.



Az európai uniós támogatásnak köszönhetően a felújítás során a régi padozat részlegesen bontásra került, itt új padlószerkezet készült új szigetelésekkel és burkolatokkal. A felújítás során a régi, nem megfelelő belső ajtókat új akadálymentesekre cserélték, valamint a homlokzatok hőszigetelése is megtörtént. Az épület zárófödémére kőzetgyapot hőszigetelés került, a belső festésére és részleges burkolat felújítására is sor került. A főbejárathoz felvezető rámpa átalakítása is szükséges volt, így az előírások szerinti szélességgel és korláttal lett ellátva. Az épület előtti közterületen akadálymentes parkoló is kialakításra került.



A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése és a magasabb komfortfokozat elérése.



Az uniós támogatásból finanszírozott beruházásnak köszönhetően a felújított rendelőben a gyermek és felnőtt egészségügyi ellátás komfortos körülmények között tud megvalósulni.