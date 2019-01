Befejeződött Beled középületeinek energetikai korszerűsítése

A fejlesztés Beled két meghatározó épületét érinti, így a településképi megújulás mellett jelentős vásárolt energiahordozó-költség megtakarítás érhető el a települési önkormányzat éves költségvetésében. Az energetikai megtakarítás jelentős károsanyag-kibocsátás csökkenést is okoz, illetve növekszik a megújuló energiaforrások felhasználásának aránya is.



A hivatal épülete a település központjában található, kétszintes részben alápincézett, kontyolt nyeregtetős, hagyományos szerkezetű. A beruházásnak köszönhetően az energetikai hatékonyság a külső homlokzat, pince és padlásfödém szigetelésével, valamint napelem elhelyezésével növelve lett.



A fejlesztés során az épület akadálymentesen megközelíthetővé vált. Az épület hátsó udvarában akadálymentes parkoló épült, majd rámpán keresztül, új hátsó bejáraton át juthatunk az épületbe, ahol egy akadálymentes mosdó és wc került kialakításra a bejárat közelében.



Az általános iskolai konyha nyílászárói megújultak, akadálymentes bejáraton lehet bejutni az épületbe, és akadálymentes mosdó is rendelkezésre áll. Az épület tetején napelemek kerültek elhelyezésre - olvasható a szerkesztőségünknek eljuttatott csütörtöki közleményben.