Az ország legnagyobb naperőműve épül Kapuvár mellett 10 milliárd forintból - fotó

Megújuló energiaforrás



Hámori György, Kapuvár polgármestere a Kisalföldnek elmondta: – Minden olyan beruházást támogatunk és segítünk a lehetőségeinkhez mérten, amely a város fejlődését előbbre viszi. Főleg, ha az a megújuló energiaforrások felhasználására épül.



A volt Lengyár területe eddig kihasználatlanul állt a város északi határában, úgy gondolom, most megfelelő befektetőre talált. Nem elhanyagolható az sem, hogy az üzembe helyezéssel új iparűzési adó bevételi forrása keletkezik a városnak.

A beruházó Közép-Európa legnagyobb, tőzsdén jegyzett, megújuló energiára szakosodott szereplője, az Enlight Renewable Energy. A kivitelező fővállalkozó a Greencells, az alvállalkozói munkákat magyar cégek végzik. A legmodernebb technológiát felvonultató naperőműparkot magas minőségű napelempanelekkel, és német inverterekkel látják el.Pusztai Péter, a projektfejlesztő cég, a BNRG ügyvezető igazgatója beszédes számadatokat is megosztott lapunkkal.– A fejlesztés egy 220 ezer négyzetméteres iparterületen valósul meg, s mintegy 76 ezer napelempanelt szerelünk fel. A készülő naperőmű 10 ezer háztartás, azaz 30 ezer ember villamosenergia-igényét fedezi 25 éven keresztül. Átvitt értelemben ez nemcsak Kapuváron, de a környező településeken élőket is zöldenergiával látja el negyedszázadon át. Nem beszélve arról, hogy a működésének köszönhetően éves szinten több tízezer tonnávalcsökkenti az ország szén-dioxid-kibocsátását – tudtuk meg az ügyvezetőtől.Jöjjön még egy jelentős számadat. Magyarország jelenleg legnagyobb működő naperőműve 20,6 megawatt kapacitású, a kapuvári ezt közel 20 százalékkal meghaladó, 25 megawattos csúcsteljesítménnyel üzemel majd.S hogy miért a Kapuvár melletti területre esett a választás?– A naperőmű-fejlesztésnél az elsődleges szempont, hogy hol képes a hálózat az ekkora mennyiségű betáplálandó elektromos áramot fizikailag befogadni. Kapuváron erre megvan a lehetőség. Másfelől nem kellett kivonnunk művelési ágból mezőgazdasági területet, egy már meglévő, megfelelő méretű iparterületre telepítjük a napelemeket. E két szempont alapján döntöttünk úgy, hogy Kapuváron valósítjuk meg ezt a gigantikus beruházást – sorolta az okokat Pusztai Péter, majd hozzátette, hogy a helyi önkormányzat is mindvégig partner volt a fejlesztésben. A városvezetést innovatív szemléletűként, nyitott gondolkodásúként jellemezte. – Köszönjük a testületnek, a városnak és a polgármesternek a segítőkész hozzáállást.Az energiafüggetlenségünk erősítésére Pusztai Péter két energiaforrást tart a legalkalmasabbnak. A biztonságos atomerőművi bővítés mellett a megújuló energiatermelést, ezen belül is a napenergia hasznosítását. A beruházó Enlight cég projektmenedzsere, Dikla Fhima elmondása szerint a várhatóan 10 milliárd forintos beruházás magántőke és kereskedelmi bankos hitel finanszírozásával valósul meg.– A kivitelezés gőzerővel halad. Az erőművet augusztusban helyezzük áram alá, és a másfél-két hónap próbaüzemet követően várhatóan októbertől indul a kereskedelmi üzem – emelte ki, majd a kapuvári beruházással párhuzamosan zajló, másik két naperőmű építéséről is beszámolt. – Egy 14,5 megawattos épül a Vas megyei Nádasdon, valamint egy 17,5 megawatt kapacitású a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tuzséron. Az idei év harmadik negyedévére mindhárom helyen megkezdjük a kereskedelmi üzemet. Ezáltal létrejön Magyarország legnagyobb, egy kézben tartott naperőműves "hálózata" – beszélt Dikla Fhima az előreláthatólag 19,2 milliárd összértékű beruházásról.