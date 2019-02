Az interneten ismert rá dédapja fakeresztjére

A Zsirai József által a XIX. század második felében állíttatott kereszt mostani állapotában.

Útszéli kereszt fényképe került fel a minap a Képeken őrzött Rábaköz közösségi oldalra. A korpusz előtt két kislány imádkozik. Szalay Balázs helytörténész töltötte fel a fotót azzal, hogy nem tudni, kik a szereplők, de a helyszín is bizonytalan. Kérte, aki felismeri, jelezze. Néhány nap múlva kiderült, hogy Egyeden készült a kép, talán az 1940-es években.Faanyagát többször cserélték, felújították, de a feszület és a lábánál található szobor eredeti.Zsirai Antal írt kommentet a bejegyzéshez, és a Kisalföldnek is elmesélte, amit a képről tud. – Dédapám, Zsirai József állíttatta a keresztet a tizenkilencedik század második felében. Úgy mondják Egyeden, hogy a pántai kereszt, mivel a környéknek Pánta a neve. A Rábacsanak felől bevezető út mellett áll. Dédapám gazdaember volt és mélyen vallásos. Idősebb családtagoktól tudom, hogy a templomban ő volt az előimádkozó. Gondolom, ebből fakadóan vállalta a kereszt felállítását. Eredetileg a nevét is rávésték, de az ma már nem látható. Faanyagát többször cserélték, felújították, de a feszület és a lábánál található szobor eredeti.A kereszt környéke egyébként a falunak mozgalmas helyszíne volt annak idején. A közelében ültették például a millenniumkor az Árpád-fákat.– Nyolc tölgyfát telepítettek körben, a honfoglalásra és az államalapításra emlékezve. Ebben a munkában még az 1888-ban született nagyapám is részt vett. A fákat azóta sajnos kivágták. Az Erzsébet ligetet is ezen a részen alakították ki néhány évvel később, Erzsébet királynéra emlékezve. Ott tartották aztán az országos hírű egyedi vásárokat. Évente kettőre volt joga a községnek, egyre tavasszal, egyet meg ősszel, Vendelkor rendeztek. A helyi és környékbeli gazdák itt mutatták be és értékesítették jószágaikat, terményeiket – beszélt a falu történelméről Zsirai Antal. Ám a kislányok kilétéről nem tud.– Nagyszerű, hogy az interneten régi képeket tehetünk közkinccsé. Volt már, hogy leszármazottak ismertek rá őseikre olyan felvételeken, melyeket még soha nem láttak. Bízom benne, hogy a kereszt előtt imádkozó kislányok kilétére is fény derül – jegyezte meg Zsirai Antal.