Az apa ököllel verte a babát Himodon

Mást mondott az anya, és mást az elítélt apa, a nő látta a konyhában az ütést, de nem sejtette, hogy súlyos sérülést okoz.

Bár ő ezt továbbra is tagadja. Benett anyja látta az ütést a konyhaajtóból, de végül dr. Judi István bíró megállapította: nem bizonyítható, hogy a nő tudata átlátta volna az ökölcsapások következményeit, gondolhatta, hogy gyermeke a korábbi betegség, hasfájás miatt sír folyamatosan. Napokkal a bántalmazás után vitte végül Kapuvárra, ahol az orvos felfedezte a kék-zöld foltokat a hátán. Kórházba utalták, ott pedig a bordák törését, a háton a lágy rész kistenyérnyi bevérzését állapították meg. Az anya állítólag napokig nem fürdette kisfiát, s az átöltöztetésnél sem vette észre a véraláfutást.E. Béla tagadja, hogy második közös gyermeküket – akit alkalmanként látogatott – megverte volna 2016 karácsonyán, de az orvos kizárta a többi szóba került lehetőséget. Az elejtést vagy azt, hogy a nagyobb testvér bántotta volna Benettet. Poligráfos vizsgálatot végeztek, a rendőr elmondta tegnap, hogy az anyának minden állítása igaznak bizonyult, E. Bélánál az ellenkezőjét jelezte a műszer. Csak ő bánthatta a csecsemőt, akinek majdnem az életébe került, hogy „nem maradt csendben".Az öt év sem kevés, de ha hozzáadjuk azt az öt és felet, amit jogerősen most áprilisban kapott, akkor látjuk, hogy megvolt az oka a sírásra. De könnyeinek nem sok köze volt a bűnbánathoz, szidta a többieket, hogy hazudnak, bizonygatta, hogy ártatlan és kárhoztatta az igazságszolgáltatást. A másik büntetést azért kapta tavasszal, mert megtámadott egy 18 éves lányt a győri Fehérvári úti körforgalomnál tavaly februárban. Az éjszaka elhangzó sikolyokat szerencsére rendőrök hallották meg, az akciót polgárőrök is segítették. Azt beismerte E. Béla, most viszont védőjével felmentésért fellebbezett. A nő ügyvédjével tudomásul vette a döntést, az ügyész pedig háromnapos gondolkodási időt kért.