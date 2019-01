Átépítik a Premontrei parkot Csornán

A parkot eredeti állapotába, mint ahogy a Boldvai Márton Bertalan perjel, plébános által mutatott fénykép is megörökítette, nem lehet már helyreállítani. A premontrei rend azonban törekszik az értékek megőrzésére.

Két év múlva évforduló

A premontrei rend 2021-ben ünnepli alapítása 900. évfordulóját. Kiállításokkal szeretnének e jeles alkalom előtt tisztelegni. Az évforduló alkalmából a kormány összesen 9,7 milliárd forintot ad a rendnek. Ebből a négy központ: Csorna, Gödöllő, Nagyvárad és Zsámbék részesül. Mintegy 500 millióból valósul meg a keszthelyi iskola, Türjén a rendház és templom melletti látogatóközpont. Csornán egy idősek otthonát is kialakítanak, új szárnyat építve az apátsághoz.

Nagyszabású fejlesztések indításáról számoltak be a premontrei atyák a hétvégi szentmiséken. Átadták a Premontrei parkot mint munkaterületet a kivitelező cégnek. Ugyancsak megkezdődik az apátsági látogatóközpont kialakítása is, így egy darabig a rendház sem lesz látogatható. A premontrei rend uniós pályázaton kapott százmilliókat csornai beruházásaihoz.A park átépítéséhez 125,4 millió forintot nyertek. Az ingatlan évszázadokon át a rendház szerves része volt, a XX. századi államosítás után került a város tulajdonába. Az önkormányzat 2016-ban döntött úgy, hogy ismét az apátság kezelésébe adja a parkot, ezzel járulva hozzá a pályázathoz. Az elképzelések szerint a kert északkeleti sarkában integrált játszóteret építenek. A fából készült rendszer figurális megjelenése illeszkedik a Hany és az erdő élővilágához. A Rábaköz és Hanság élővilágát – elsősorban a vizes élőhelyekre koncentrálva – ökoturisztikai szempontból mutatják be.A program a „Hanság szíve" fantázianevet viseli majd. Az iskolai oktatás kiegészítésére egy parányi Hanyt hoznak létre, nyílt víztükörrel, mocsaras szegéllyel. A park központjában közösségi teret alakítanak ki. A fősétány térkő burkolatot kap, míg a további sétautakat murvázzák. A sétálóút közepén Szent Norbert-emlékhelyet hoznak létre. Információs táblákon a premontrei apátság történetét, a kert régi kertterveit, Csorna érdekességeit mutatják be, illetve a környék látnivalóit. A munkával várhatóan június 30-ig végeznek a szakemberek. Addig a parkba bemenni tilos és ráadásul balesetveszélyes is.A rendház látogatóközpontjának kiépítésére 200 millió forint áll a prépostság rendelkezésére. A beruházás a műemlék épület turisztikai funkcióval, látogatóbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztését, valamint kiegészítő szolgáltatások telepítését jelenti. Így a premontrei apátság bekapcsolódhat a térség turisztikai vérkeringésébe. A múzeumot is modernizálják és a rend tárgyi emlékeit is kiállítják. A fejlesztés befejezésének várható határideje augusztus 30-a. Az apátság ez idő alatt nem látogatható, de a templomban továbbra is megtartják a szertartásokat.